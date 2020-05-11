В Москве и Подмосковье задержали более 1200 нарушителей самоизоляции в мае
За майские праздники сотрудники Росгвардии задержали более 1200 человек за нарушение режима самоизоляции, выписали 6500 уведомлений и провели свыше 26 000 профилактических бесед, сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального округа ведомства.
Для контроля соблюдения режима самоизоляции в майские праздники в Москве и области подразделения Росгвардии начали использовать беспилотники и вертолет, уделяя особое внимание лесопарковым зонам, отметили в ведомстве.
В Москве и Подмосковье с конца марта из-за распространения коронавирусной инфекции действует режим полной самоизоляции. Жителям разрешено выходить на улицу, только чтобы пойти на работу, в магазин, аптеку или к врачу, а также чтобы выкинуть мусор или выгулять животных. В апреле в столице и области был введен пропускной режим, позже его и режим самоизоляции продлили до 11 мая.
С 12 мая в столице станет обязательным ношение масок и перчаток в общественных местах. «Масочный режим» станет обязательным и в Подмосковье. За нарушение режимов в Москве и области предусмотрены штрафы в несколько тысяч рублей.
В России к 11 мая подтверждено более 221 000 случаев заражения коронавирусом, в Москве – 115 909 заболевших коронавирусной инфекцией.