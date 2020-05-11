В Москве и Подмосковье задержали более 1200 нарушителей самоизоляции в мае

В Москве и Подмосковье с конца марта из-за распространения коронавирусной инфекции действует режим полной самоизоляции. Жителям разрешено выходить на улицу, только чтобы пойти на работу, в магазин, аптеку или к врачу, а также чтобы выкинуть мусор или выгулять животных. В апреле в столице и области был введен пропускной режим, позже его и режим самоизоляции продлили до 11 мая.