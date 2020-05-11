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В Москве и Подмосковье задержали более 1200 нарушителей самоизоляции в мае

Ведомости

За майские праздники сотрудники Росгвардии задержали более 1200 человек за нарушение режима самоизоляции, выписали 6500 уведомлений и провели свыше 26 000 профилактических бесед, сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального округа ведомства.

Для контроля соблюдения режима самоизоляции в майские праздники в Москве и области подразделения Росгвардии начали использовать беспилотники и вертолет, уделяя особое внимание лесопарковым зонам, отметили в ведомстве. 

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В Москве и Подмосковье с конца марта из-за распространения коронавирусной инфекции действует режим полной самоизоляции. Жителям разрешено выходить на улицу, только чтобы пойти на работу, в магазин, аптеку или к врачу, а также чтобы выкинуть мусор или выгулять животных. В апреле в столице и области был введен пропускной режим, позже его и режим самоизоляции продлили до 11 мая.

С 12 мая в столице станет обязательным ношение масок и перчаток в общественных местах. «Масочный режим» станет обязательным и в Подмосковье. За нарушение режимов в Москве и области предусмотрены штрафы в несколько тысяч рублей.

В России к 11 мая подтверждено более 221 000 случаев заражения коронавирусом, в Москве – 115 909 заболевших коронавирусной инфекцией. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных