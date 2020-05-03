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Росгвардия начала использовать беспилотники для выявления нарушителей самоизоляции

Ведомости

Для контроля соблюдения режима самоизоляции в майские праздники жителями Москвы и Подмосковья подразделения Росгвардии используют беспилотники и вертолет, сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что слежка с воздуха используется для мониторинга ситуации в лесопарковых зонах. Сколько именно беспилотников использует Росгвардия – не уточняется.

Информация о нарушениях, полученная с воздуха, передается нарядам, несущим службу на маршрутах патрулирования, говорится в сообщении ведомства.

Ранее по теме: В Москве будут закрывать входы в лесопарки на время майских праздников

В Москве и Московской области с конца марта из-за распространения коронавируса действует режим полной самоизоляции. Жителям разрешено выходить на улицу только для того, чтобы пойти на работу, в магазин, аптеку или к врачу, а также чтобы выкинуть мусор или выгулять животных. В апреле в столице и области был введен пропускной режим, на прошлой неделе его продлили до 11 мая, так же как и режим самоизоляции. За нарушение режима самоизоляции в Москве и Подмосковье предусмотрен штраф до 5000 руб. для физических лиц.

К 3 мая в столице выявлено 68 606 заболевших коронавирусной инфекцией, в Московской области ‒ 14 136 заразившихся коронавирусом. Всего в России уже 134 687 заболевших COVID-19.

Ранее по теме: В России впервые выявили более 10 000 случаев заражения коронавирусом за сутки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных