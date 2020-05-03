Росгвардия начала использовать беспилотники для выявления нарушителей самоизоляции

В Москве и Московской области с конца марта из-за распространения коронавируса действует режим полной самоизоляции. Жителям разрешено выходить на улицу только для того, чтобы пойти на работу, в магазин, аптеку или к врачу, а также чтобы выкинуть мусор или выгулять животных. В апреле в столице и области был введен пропускной режим, на прошлой неделе его продлили до 11 мая, так же как и режим самоизоляции. За нарушение режима самоизоляции в Москве и Подмосковье предусмотрен штраф до 5000 руб. для физических лиц.