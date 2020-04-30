В Москве будут закрывать входы в лесопарки на время майских праздников
В Москве на время майских праздников усилят патрулирование парков и особо охраняемых природных территорий – в том числе тех, которые не огорожены заборами, передает ТАСС слова министра правительства Москвы Евгения Данчикова. Он отметил, что при возможности такие парковые зоны будут закрывать. В уже закрытых парках будет дополнительно работать охрана.
Усиление патрулирования Данчиков связал с тем, что, несмотря на запреты и рекомендации, есть планирующие провести майские праздники вне дома. Он добавил, что в зеленых зонах также будут звучать аудиообъявления о необходимости социального дистанцирования.
Парки в Москве впервые были закрыты 28 марта, вместе с ресторанами, кафе и магазинами одежды. В перечне были только основные парки города – ВДНХ, Горького, «Зарядье», музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское» и подобные. На следующий день в городе из-за распространения коронавируса был введен режим полной самоизоляции. Жителям разрешено выходить на улицу только для того, чтобы пойти на работу, в магазин, аптеку или к врачу, а также чтобы выкинуть мусор или выгулять животных.
Коронавирус в Москве был обнаружен у 53 739 человек, сообщал оперативный штаб 30 апреля. 28 апреля президент Владимир Путин продлил нерабочие дни до 10 мая – короткая рабочая неделя между майскими праздниками стала оплачиваемыми выходными. В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничения, действующие в городе из-за коронавируса, до 11 мая.