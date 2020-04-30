В Москве будут закрывать входы в лесопарки на время майских праздников

Парки в Москве впервые были закрыты 28 марта, вместе с ресторанами, кафе и магазинами одежды. В перечне были только основные парки города – ВДНХ, Горького, «Зарядье», музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское» и подобные. На следующий день в городе из-за распространения коронавируса был введен режим полной самоизоляции. Жителям разрешено выходить на улицу только для того, чтобы пойти на работу, в магазин, аптеку или к врачу, а также чтобы выкинуть мусор или выгулять животных.