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В Москве будут закрывать входы в лесопарки на время майских праздников

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В Москве на время майских праздников усилят патрулирование парков и особо охраняемых природных территорий – в том числе тех, которые не огорожены заборами, передает ТАСС слова министра правительства Москвы Евгения Данчикова. Он отметил, что при возможности такие парковые зоны будут закрывать. В уже закрытых парках будет дополнительно работать охрана.

Усиление патрулирования Данчиков связал с тем, что, несмотря на запреты и рекомендации, есть планирующие провести майские праздники вне дома. Он добавил, что в зеленых зонах также будут звучать аудиообъявления о необходимости социального дистанцирования.

Парки в Москве впервые были закрыты 28 марта, вместе с ресторанами, кафе и магазинами одежды. В перечне были только основные парки города – ВДНХ, Горького, «Зарядье», музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское» и подобные. На следующий день в городе из-за распространения коронавируса был введен режим полной самоизоляции. Жителям разрешено выходить на улицу только для того, чтобы пойти на работу, в магазин, аптеку или к врачу, а также чтобы выкинуть мусор или выгулять животных.

Коронавирус в Москве был обнаружен у 53 739 человек, сообщал оперативный штаб 30 апреля. 28 апреля президент Владимир Путин продлил нерабочие дни до 10 мая – короткая рабочая неделя между майскими праздниками стала оплачиваемыми выходными. В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничения, действующие в городе из-за коронавируса, до 11 мая.

Ранее по теме: Как выглядят российские города в режиме самоизоляции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных