Россия сняла ограничения на возвращение иностранных спортсменов
Правительство сняло ограничения на возвращение иностранных спортсменов и тренеров в Россию. Такое распоряжение подписал исполняющий обязанности премьера Андрей Белоусов. Документ опубликован на сайте правительства.
Вернуться в Россию смогут только те спортсмены и тренеры, у которых есть трудовой договор с российской спортивной организацией. Как и все прибывшие из-за границы, они должны будут соблюдать 14-дневный карантин.
Решение принято, чтобы профессиональные спортивные организации, в том числе футбольные клубы, участвующие в Российской премьер-лиге, смогли возобновить тренировки после смягчения ограничений, говорится в сообщении правительства.