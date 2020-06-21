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«Мосводосток» назвал причину подтопления Варшавского шоссе

Ведомости

Причиной подтопления Варшавского шоссе во время ливня 20 июня стал «эффект ванны», заявила Forbes представитель «Мосводостока». На затопленный участок шоссе выпало наибольшее количество осадков, выпавших в субботу. По словам представителя компании, на этом участке ливневки не были забиты листьями.

«Если в ванну воды наберете, она тоже будет медленнее уходить», ‒ объяснил представитель «Мосводостока». Избыток осадков привел к перегрузке водосточной сети, добавила она, отметив, что при этом водосточная система была в исправном техническом состоянии. «Трудно сказать, кто виновен, кроме дождя, ветра и воды», ‒ добавила представитель «Мосводостока».

Для более быстрого ухода воды работники «Мосводостока» открыли дождеприемные решетки, сказала представитель. По ее словам, воду откачивать не пришлось. Как только дождь прекратился, вода ушла самотеком, заключила она.

В Москве 20 июня выпало до 70% месячной нормы осадков. В некоторых районах на юге Москвы подтопило дороги. На Варшавское шоссе вода заполнила подземный переход. Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков, отвечающий за ЖКХ столицы, назвал причиной возникновения подтоплений листву и ветки, забившие ливневую канализацию и препятствовавшие стоку воды.

Ранее по теме: Несколько дорог Москвы ушли под воду из-за ливня. Фотографии
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных