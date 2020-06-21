«Мосводосток» назвал причину подтопления Варшавского шоссе

«Если в ванну воды наберете, она тоже будет медленнее уходить», ‒ объяснил представитель «Мосводостока». Избыток осадков привел к перегрузке водосточной сети, добавила она, отметив, что при этом водосточная система была в исправном техническом состоянии. «Трудно сказать, кто виновен, кроме дождя, ветра и воды», ‒ добавила представитель «Мосводостока».