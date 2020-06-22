В Москве число умерших от коронавируса превысило 3 600 человек
В Москве за последние сутки умерли еще 20 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число умерших от последствий COVID-19 в столице выросло до 3 617 человек.
Всего в Москве за время эпидемии выявили 213 946 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 135 556 человек.
Накануне, 21 июня федеральный оперативный штаб сообщал, что с начала эпидемии общее число подхвативших вирус достигло 584 680 человек. Количество смертельных исходов COVID-19 в России на 21 июня достигло 8111, выздоровели 339 711 пациентов, продолжают лечение 236 858 пациентов.
Всего в мире с начала пандемии умерли, по данным университета Джонса Хопкинса на 1.45 мск, 465 896 пациентов с COVID-19, заразились — 8 896 153 человек, выздоровели — 4 403 209.