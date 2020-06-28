Путин объяснил проблемы с выплатами медикам фразой «мы все люди»
Президент России Владимир Путин призвал не драматизировать ситуацию, связанную с выплатами медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией. «Ведь мы все люди, да?» ‒ сказал он в эфире канала «Россия 1». Проблемы, по словам Путина, возникли из-за того, что некоторые из его коллег не так поняли критерии, по которым медицинские работники получали право на выплаты.
Проблемы с выплатами медикам нельзя назвать разгильдяйством со стороны членов правительства, «просто люди по-другому поняли», сказал Путин. По его словам, в правительстве ответственно относятся к своим обязанностям и члены команды проявили себя как грамотные специалисты.
В апреле Путин объявил о надбавках для медицинских работников, работающих с больными COVID-19, в размере от 25 000 до 80 000 руб. в месяц в зависимости от категории персонала. В мае медики в некоторых регионах получили лишь часть от месячных выплат: в Севастополе выплаты были пропорционально ставке, во Владимире ‒ рассчитаны по часам и минутам, проведенным с пациентами с коронавирусом. 15 мая Путин раскритиковал губернаторов, обвинил их в организации «бюрократической канители» и повторил, что выплаты должны осуществляться по факту работы с больными.