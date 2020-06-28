Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Путин объяснил проблемы с выплатами медикам фразой «мы все люди»

Ведомости

Президент России Владимир Путин призвал не драматизировать ситуацию, связанную с выплатами медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией. «Ведь мы все люди, да?» ‒ сказал он в эфире канала «Россия 1». Проблемы, по словам Путина, возникли из-за того, что некоторые из его коллег не так поняли критерии, по которым медицинские работники получали право на выплаты.

Проблемы с выплатами медикам нельзя назвать разгильдяйством со стороны членов правительства, «просто люди по-другому поняли», сказал Путин. По его словам, в правительстве ответственно относятся к своим обязанностям и члены команды проявили себя как грамотные специалисты.

В апреле Путин объявил о надбавках для медицинских работников, работающих с больными COVID-19, в размере от 25 000 до 80 000 руб. в месяц в зависимости от категории персонала. В мае медики в некоторых регионах получили лишь часть от месячных выплат: в Севастополе выплаты были пропорционально ставке, во Владимире ‒ рассчитаны по часам и минутам, проведенным с пациентами с коронавирусом. 15 мая Путин раскритиковал губернаторов, обвинил их в организации «бюрократической канители» и повторил, что выплаты должны осуществляться по факту работы с больными.

Ранее по теме: Путин назвал «бюрократической канителью» ситуацию с выплатами медикам

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных