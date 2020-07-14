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Сбербанк начал проверку после сообщений о домогательствах сотрудников

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Сбербанк начал внутреннюю проверку после появившихся в соцсетях сообщений о возможных случаях домогательства со стороны своих сотрудников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Мы категорически не приемлем насилия в любой форме и в адрес кого бы то ни было, и в настоящее время по данной информации проводится внутренняя проверка», ‒ говорится в заявлении. Уточняется, что в банке обратили внимание на проблему, так как Сбербанк упоминался в историях в качестве работодателя.

Имен сотрудников в банке не назвали. Накануне пользователи Twitter начали массово рассказывать истории о харассменте и изнасилованиях в российских медиа. Подборку сообщений опубликовал Tjournal. Среди прочих были названы имена SMM-менеджера Сбербанка Руслана Гафарова, руководителя проектов банка Сергея Миненко, шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова, фоторедактора «МБХ медиа» Андрея Золотова и ведущего «Дождя» Павла Лобкова.

Простаков накануне объявил об уходе с должности шеф-редактора. Павел Лобков на своей странице в Facebook извинился и заявил, что не пересматривал границы дозволенного с начала 2000-х и «не заметил, что пришла новая этика с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности». Телеведущий настаивает, что никогда не прибегал к насилию и давлению. Он также написал, что оставляет свою судьбу в руках руководства и подписчиков «Дождя».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных