Сбербанк начал проверку после сообщений о домогательствах сотрудников

Простаков накануне объявил об уходе с должности шеф-редактора. Павел Лобков на своей странице в Facebook извинился и заявил, что не пересматривал границы дозволенного с начала 2000-х и «не заметил, что пришла новая этика с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности». Телеведущий настаивает, что никогда не прибегал к насилию и давлению. Он также написал, что оставляет свою судьбу в руках руководства и подписчиков «Дождя».