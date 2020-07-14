Сбербанк начал проверку после сообщений о домогательствах сотрудников
«Мы категорически не приемлем насилия в любой форме и в адрес кого бы то ни было, и в настоящее время по данной информации проводится внутренняя проверка», ‒ говорится в заявлении. Уточняется, что в банке обратили внимание на проблему, так как Сбербанк упоминался в историях в качестве работодателя.
Имен сотрудников в банке не назвали. Накануне пользователи Twitter начали массово рассказывать истории о харассменте и изнасилованиях в российских медиа. Подборку сообщений опубликовал Tjournal. Среди прочих были названы имена SMM-менеджера Сбербанка Руслана Гафарова, руководителя проектов банка Сергея Миненко, шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова, фоторедактора «МБХ медиа» Андрея Золотова и ведущего «Дождя» Павла Лобкова.
Простаков накануне объявил об уходе с должности шеф-редактора. Павел Лобков на своей странице в Facebook извинился и заявил, что не пересматривал границы дозволенного с начала 2000-х и «не заметил, что пришла новая этика с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности». Телеведущий настаивает, что никогда не прибегал к насилию и давлению. Он также написал, что оставляет свою судьбу в руках руководства и подписчиков «Дождя».