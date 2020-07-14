Милиция Белоруссии задержала журналистов и прохожих на акциях в поддержку Бабарико
В Минске и других городах Белоруссии проходят стихийные акции протеста в поддержку бывшему предправления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, которому ЦИК Белоруссии отказал в регистрации кандидатом в президенты, сообщают Tut.by и Deutsche Welle (DW). Милиция задерживает участников акций в Минске, Бресте и Гомеле, сообщает Tut.by. В числе задержанных в Минске, по сведениям DW, — журналисты радиостанции «Еврорадио», которые вели прямое включение. Трансляция белорусского «Радио Свобода» прервалась после задержания корреспондентов.
Протестующие идут по улицам Минска и хлопают в ладоши, проезжающие мимо машины сигналят им. К 20.30 местного времени, во время протестов, были закрыты станции метро «Октябрьская» и «Площадь Победы», отмечает Tut.by.
Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко Лукашенко занимает свой пост с 1994 г. и баллотируется в шестой раз подряд. 18 июня Бабарико, объявившего об участии в президентской гонке, задержали по подозрению в организации преступной схемы, 2 июля ему предъявили обвинения в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки. Бабарико заявлял о политической сути преследования, Лукашенко при этом призывал не делать героев из «ворюг» и «обуржуевшихся банкиров» Белгазпромбанка и сказал, что «узниками совести они не станут».