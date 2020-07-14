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Милиция Белоруссии задержала журналистов и прохожих на акциях в поддержку Бабарико

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В Минске и других городах Белоруссии проходят стихийные акции протеста в поддержку бывшему предправления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, которому ЦИК Белоруссии отказал в регистрации кандидатом в президенты, сообщают Tut.by и Deutsche Welle (DW). Милиция задерживает участников акций в Минске, Бресте и Гомеле, сообщает Tut.by. В числе задержанных в Минске, по сведениям DW, — журналисты радиостанции «Еврорадио», которые вели прямое включение. Трансляция белорусского «Радио Свобода» прервалась после задержания корреспондентов.

Протестующие идут по улицам Минска и хлопают в ладоши, проезжающие мимо машины сигналят им. К 20.30 местного времени, во время протестов, были закрыты станции метро «Октябрьская» и «Площадь Победы», отмечает Tut.by.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко Лукашенко занимает свой пост с 1994 г. и баллотируется в шестой раз подряд. 18 июня Бабарико, объявившего об участии в президентской гонке, задержали по подозрению в организации преступной схемы, 2 июля ему предъявили обвинения в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки. Бабарико заявлял о политической сути преследования, Лукашенко при этом призывал не делать героев из «ворюг» и «обуржуевшихся банкиров» Белгазпромбанка и сказал, что «узниками совести они не станут».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных