Милиция Белоруссии задержала журналистов и прохожих на акциях в поддержку Бабарико

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко Лукашенко занимает свой пост с 1994 г. и баллотируется в шестой раз подряд. 18 июня Бабарико, объявившего об участии в президентской гонке, задержали по подозрению в организации преступной схемы, 2 июля ему предъявили обвинения в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки. Бабарико заявлял о политической сути преследования, Лукашенко при этом призывал не делать героев из «ворюг» и «обуржуевшихся банкиров» Белгазпромбанка и сказал, что «узниками совести они не станут».