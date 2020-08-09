Люди в штатском задержали журналистов «Дождя» в Белоруссии

Люди, задержавшие журналистов «Дождя», были в штатском, проезжавшая мимо милиция не отреагировала на произошедшее, свидетельствует видео канала Nexta Live в Telegram. Журналистов положили на асфальт и, по утверждению Telegram-канала, увезли в неизвестном направлении. Представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико Мария Колесникова заявила «Дождю», что журналистов задержали после того, как те пообщались с ней на улице.