Люди в штатском задержали журналистов «Дождя» в Белоруссии
Троих журналистов телеканала «Дождь» задержали на улице в Минске, подтвердил РБК главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко. Ранее «Дождь» со ссылкой на канал Nexta Live в Telegram заявил о задержании своих журналистов – корреспондентов Владимира Роменского и Василия Полонского и оператора Николая Антипова.
Люди, задержавшие журналистов «Дождя», были в штатском, проезжавшая мимо милиция не отреагировала на произошедшее, свидетельствует видео канала Nexta Live в Telegram. Журналистов положили на асфальт и, по утверждению Telegram-канала, увезли в неизвестном направлении. Представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико Мария Колесникова заявила «Дождю», что журналистов задержали после того, как те пообщались с ней на улице.
9 августа в Белоруссии – основной день голосования на выборах президента. После участия в голосовании действующий президент Александр Лукашенко, который баллотируется в шестой раз подряд, заявил, что СМИ «получат мгновенный ответ, если будут способствовать дестабилизации обстановки» во время выборов (цитата по ТАСС).