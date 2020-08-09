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Люди в штатском задержали журналистов «Дождя» в Белоруссии

Ведомости

Троих журналистов телеканала «Дождь» задержали на улице в Минске, подтвердил РБК главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко. Ранее «Дождь» со ссылкой на канал Nexta Live в Telegram заявил о задержании своих журналистов – корреспондентов Владимира Роменского и Василия Полонского и оператора Николая Антипова.

Люди, задержавшие журналистов «Дождя», были в штатском, проезжавшая мимо милиция не отреагировала на произошедшее, свидетельствует видео канала Nexta Live в Telegram. Журналистов положили на асфальт и, по утверждению Telegram-канала, увезли в неизвестном направлении. Представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико Мария Колесникова заявила «Дождю», что журналистов задержали после того, как те пообщались с ней на улице.

9 августа в Белоруссии – основной день голосования на выборах президента. После участия в голосовании действующий президент Александр Лукашенко, который баллотируется в шестой раз подряд, заявил, что СМИ «получат мгновенный ответ, если будут способствовать дестабилизации обстановки» во время выборов (цитата по ТАСС).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных