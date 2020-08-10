Обращение российских СМИ к властям Белоруссии

Применение силы к нашим коллегам, равно как и отсутствие информации об их состоянии и местонахождении вызывает у нас возмущение. Мы, представители российских СМИ, требуем от властей Белоруссии предоставить полную и исчерпывающую информацию о состоянии журналистов, при необходимости предоставить им медицинскую помощь и допустить к ним сотрудников российского посольства в Минске. Также мы настаиваем на их немедленном освобождении.