Алексея Навального госпитализировали подозрением на отравление

«Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу», — написала Ярмыш в Twitter. Позже она добавила, что Навальный находится в реанимации без сознания.