Алексея Навального госпитализировали подозрением на отравление
Основатель ФБК Алексей Навальный госпитализирован после экстренной посадки самолета, на котором он возвращался в Москву из Томска, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш своем Twitter. По ее словам, Навальному стало плохо и борт экстренно посадили в Омске.
«Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу», — написала Ярмыш в Twitter. Позже она добавила, что Навальный находится в реанимации без сознания.
По мнению Ярмыш, Навальному могли что-то подмешать в чай. «Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания», ‒ сообщила она.