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Суд арестовал $400 000 родственницы Фургала

Ведомости

Басманный суд Москвы наложил арест на $400 000, принадлежащих родственнице обвиняемого в организации убийств бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Олесе Киреевой, сообщает ТАСС со ссылкой на данные, оглашенные судьей.

«Назначить проверку законности ареста денежных средств Киреевой в размере $400 000 на 10.00 мск 21 сентября», ‒ сказала судья. По данным агентства, Мосгорсуд в понедельник назначил рассмотрение жалобы на принятое Басманным судом решение, но перенес заседание для того, чтобы Киреева приехала из Хабаровска в Москву.

Басманный суд ранее арестовал принадлежащие Фургалу более 3 млн руб. и две машины ‒ Toyota Land Cruiser и Lexus. Арест наложен в качестве обеспечительной выплаты, если Фургала признают виновным.

10 июля Басманный суд Москвы арестовал Фургала до 9 сентября по подозрению в организации серии заказных убийств в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Бывший губернатор вины не признает.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных