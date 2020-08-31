Суд арестовал $400 000 родственницы Фургала

«Назначить проверку законности ареста денежных средств Киреевой в размере $400 000 на 10.00 мск 21 сентября», ‒ сказала судья. По данным агентства, Мосгорсуд в понедельник назначил рассмотрение жалобы на принятое Басманным судом решение, но перенес заседание для того, чтобы Киреева приехала из Хабаровска в Москву.