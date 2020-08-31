Суд арестовал $400 000 родственницы Фургала
Басманный суд Москвы наложил арест на $400 000, принадлежащих родственнице обвиняемого в организации убийств бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Олесе Киреевой, сообщает ТАСС со ссылкой на данные, оглашенные судьей.
«Назначить проверку законности ареста денежных средств Киреевой в размере $400 000 на 10.00 мск 21 сентября», ‒ сказала судья. По данным агентства, Мосгорсуд в понедельник назначил рассмотрение жалобы на принятое Басманным судом решение, но перенес заседание для того, чтобы Киреева приехала из Хабаровска в Москву.
Басманный суд ранее арестовал принадлежащие Фургалу более 3 млн руб. и две машины ‒ Toyota Land Cruiser и Lexus. Арест наложен в качестве обеспечительной выплаты, если Фургала признают виновным.
10 июля Басманный суд Москвы арестовал Фургала до 9 сентября по подозрению в организации серии заказных убийств в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Бывший губернатор вины не признает.