Глава ДНР приказал уничтожить инженерные сооружения ВСУ у линии разграничения
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин приказал нанести удар по инженерным сооружениям украинских силовиков в районе Шумы, сообщается на официальном сайте главы республики.
Пушилин заявил, что представители ДНР много раз призывали украинскую сторону закопать траншеи, вырытые после 22 июля 2020 года, а также «не устраивать дальнейших провокаций, направленных на срыв перемирия». Эти требования, по его словам, были проигнорированы Украиной.
ДНР направит официальное уведомление Украине об этом решении и координатах проведения операции, добавил Пушилин, призвав ВСУ вывести личный состав с указанных позиций. Глава ДНР также призвал сотрудников СММ ОБСЕ обеспечить мониторинг этой операции.
«Нам не нужны человеческие жертвы. Нам не нужен срыв перемирия. Мы хотим только соблюдения достигнутых договоренностей», — заключил он.