Глава ДНР приказал уничтожить инженерные сооружения ВСУ у линии разграничения

Пушилин заявил, что представители ДНР много раз призывали украинскую сторону закопать траншеи, вырытые после 22 июля 2020 года, а также «не устраивать дальнейших провокаций, направленных на срыв перемирия». Эти требования, по его словам, были проигнорированы Украиной.