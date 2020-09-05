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Путин оценил практику наделения глав регионов дополнительными полномочиями

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Практика, при которой губернаторы наделялись дополнительными полномочиями в период пандемии коронавируса, оказалась эффективной, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

«Конечно, сработало», – ответил Путин на вопрос, сработала ли практика наделения губернаторов дополнительными полномочиями в период борьбы с коронавирусом.

Как отметил президент, при существующих в России различиях в условиях жизни граждан, а также структуре и функционировании экономики «нельзя было всех под одну гребенку причесать».

«Это привело бы или к тому, что мы бы задушили вообще всю экономику, или пропустили удары коронавирусной инфекции», – добавил он.

Путин также рассказал, что после наделения губернаторов дополнительными полномочиями подобную практику повторили и другие страны, что также говорит о ее эффективности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных