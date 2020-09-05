Путин оценил практику наделения глав регионов дополнительными полномочиями
Практика, при которой губернаторы наделялись дополнительными полномочиями в период пандемии коронавируса, оказалась эффективной, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».
«Конечно, сработало», – ответил Путин на вопрос, сработала ли практика наделения губернаторов дополнительными полномочиями в период борьбы с коронавирусом.
Как отметил президент, при существующих в России различиях в условиях жизни граждан, а также структуре и функционировании экономики «нельзя было всех под одну гребенку причесать».
«Это привело бы или к тому, что мы бы задушили вообще всю экономику, или пропустили удары коронавирусной инфекции», – добавил он.
Путин также рассказал, что после наделения губернаторов дополнительными полномочиями подобную практику повторили и другие страны, что также говорит о ее эффективности.