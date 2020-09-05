Путин высоко оценил дисциплину москвичей во время пандемии

«Мы видели, как сложно приходилось столицам других стран. Но Москва смогла! Москвичи проявили – да, люди, конечно, по-разному относились ко всем этим ограничениям, мы все это хорошо знаем, видели, но в целом москвичи проявили высокую сознательность и сплоченность, дисциплину. И этот опыт, этот пример был крайне важен и в высшей степени востребован во всей стране», – рассказал он.