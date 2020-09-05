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Путин высоко оценил дисциплину москвичей во время пандемии

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Москвичи продемонстрировали высокую сознательность и дисциплину во время борьбы с коронавирусной инфекцией, заявил президент России Владимир Путин, выступая с поздравлением москвичей с Днем города.

«Мы видели, как сложно приходилось столицам других стран. Но Москва смогла! Москвичи проявили – да, люди, конечно, по-разному относились ко всем этим ограничениям, мы все это хорошо знаем, видели, но в целом москвичи проявили высокую сознательность и сплоченность, дисциплину. И этот опыт, этот пример был крайне важен и в высшей степени востребован во всей стране», – рассказал он.

Путин также выразил уверенность, что жители и гости столицы с пониманием относятся к ограничениям, с которыми проводятся праздничные мероприятия.

Президент поблагодарил московских врачей и медработников, принявших участие в противодействии пандемии, а также тех, кто лично выезжал для помощи своим коллегам из регионов. Кроме того, Путин поблагодарил и мэра столицы Сергея Собянина за его работу с регионами и правительством в рамках борьбы с коронавирусом.

«Наша столица, оказавшись в эпицентре эпидемии, не только достойно прошла через этот трудный, ответственный период, но и многое сделала для поддержки других регионов страны. <…> Как и во все времена, Москва была вместе с Россией; Россия – с Москвой», – добавил Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных