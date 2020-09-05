Путин высоко оценил дисциплину москвичей во время пандемии
Москвичи продемонстрировали высокую сознательность и дисциплину во время борьбы с коронавирусной инфекцией, заявил президент России Владимир Путин, выступая с поздравлением москвичей с Днем города.
«Мы видели, как сложно приходилось столицам других стран. Но Москва смогла! Москвичи проявили – да, люди, конечно, по-разному относились ко всем этим ограничениям, мы все это хорошо знаем, видели, но в целом москвичи проявили высокую сознательность и сплоченность, дисциплину. И этот опыт, этот пример был крайне важен и в высшей степени востребован во всей стране», – рассказал он.
Путин также выразил уверенность, что жители и гости столицы с пониманием относятся к ограничениям, с которыми проводятся праздничные мероприятия.
Президент поблагодарил московских врачей и медработников, принявших участие в противодействии пандемии, а также тех, кто лично выезжал для помощи своим коллегам из регионов. Кроме того, Путин поблагодарил и мэра столицы Сергея Собянина за его работу с регионами и правительством в рамках борьбы с коронавирусом.
«Наша столица, оказавшись в эпицентре эпидемии, не только достойно прошла через этот трудный, ответственный период, но и многое сделала для поддержки других регионов страны. <…> Как и во все времена, Москва была вместе с Россией; Россия – с Москвой», – добавил Путин.