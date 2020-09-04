Собянин заявил о восстановлении промышленности Москвы после пандемии

В марте – апреле власти Москвы приняли несколько пакетов антикризисных мер для помощи бизнесу на 85 млрд руб. в связи с ограничениями из-за коронавируса. Малому и среднему бизнесу расширили доступ к кредитам, отложили срок уплаты по ряду налогов за I квартал 2020 г. и освободили от арендной платы за землю и нежилые помещения. Кроме того, ряду московских промышленных экспортеров, а также предприятиям малого бизнеса расширили доступ к субсидиям. Также мэрия Москвы субсидировала процентную ставку из городского бюджета до 6% годовых по ранее взятым кредитам и до 8% годовых по новым кредитам на финансирование текущей деятельности.