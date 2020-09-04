Собянин заявил о восстановлении промышленности Москвы после пандемии
Промышленное производство в Москве вышло на уровень, предшествовавший спаду во время карантина, введенного в рамках борьбы с распространением коронавируса, заявил столичный мэр Сергей Собянин во время встречи с президентом Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.
Мэр Москвы отметил, что «восстановление идет быстрее, чем мы ожидали». «В целом торговля и услуги уже вышли на докризисный уровень. Промышленность вышла на докризисный уровень, стройка тоже вышла на уровень, сопоставимый с докризисным», – сказал Собянин, добавив, что в ряде отраслей все еще остаются проблемы, в частности в малом и среднем бизнесе.
Собянин подчеркнул, что надеется на полное восстановление столичной экономики к концу года при условии сохранения контроля над распространением коронавируса. «Будет во многом зависеть, конечно, от эпидемиологической ситуации, которая будет и в стране, и в городе», – сказал Собянин.
Ранее заместитель мэра столицы Владимир Ефимов заявил, что оборот московских компаний вернулся на докризисный уровень как в продовольственном, так и в непродовольственном секторе. Он добавил, что в ряде отраслей до сих пор наблюдаются сложности, в частности в туризме и гостиничном бизнесе.
В марте – апреле власти Москвы приняли несколько пакетов антикризисных мер для помощи бизнесу на 85 млрд руб. в связи с ограничениями из-за коронавируса. Малому и среднему бизнесу расширили доступ к кредитам, отложили срок уплаты по ряду налогов за I квартал 2020 г. и освободили от арендной платы за землю и нежилые помещения. Кроме того, ряду московских промышленных экспортеров, а также предприятиям малого бизнеса расширили доступ к субсидиям. Также мэрия Москвы субсидировала процентную ставку из городского бюджета до 6% годовых по ранее взятым кредитам и до 8% годовых по новым кредитам на финансирование текущей деятельности.