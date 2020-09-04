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Собянин заявил о восстановлении промышленности Москвы после пандемии

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Промышленное производство в Москве вышло на уровень, предшествовавший спаду во время карантина, введенного в рамках борьбы с распространением коронавируса, заявил столичный мэр Сергей Собянин во время встречи с президентом Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.

Мэр Москвы отметил, что «восстановление идет быстрее, чем мы ожидали». «В целом торговля и услуги уже вышли на докризисный уровень. Промышленность вышла на докризисный уровень, стройка тоже вышла на уровень, сопоставимый с докризисным», – сказал Собянин, добавив, что в ряде отраслей все еще остаются проблемы, в частности в малом и среднем бизнесе.

Собянин подчеркнул, что надеется на полное восстановление столичной экономики к концу года при условии сохранения контроля над распространением коронавируса. «Будет во многом зависеть, конечно, от эпидемиологической ситуации, которая будет и в стране, и в городе», – сказал Собянин.

Ранее заместитель мэра столицы Владимир Ефимов заявил, что оборот московских компаний вернулся на докризисный уровень как в продовольственном, так и в непродовольственном секторе. Он добавил, что в ряде отраслей до сих пор наблюдаются сложности, в частности в туризме и гостиничном бизнесе.

В марте – апреле власти Москвы приняли несколько пакетов антикризисных мер для помощи бизнесу на 85 млрд руб. в связи с ограничениями из-за коронавируса. Малому и среднему бизнесу расширили доступ к кредитам, отложили срок уплаты по ряду налогов за I квартал 2020 г. и освободили от арендной платы за землю и нежилые помещения. Кроме того, ряду московских промышленных экспортеров, а также предприятиям малого бизнеса расширили доступ к субсидиям. Также мэрия Москвы субсидировала процентную ставку из городского бюджета до 6% годовых по ранее взятым кредитам и до 8% годовых по новым кредитам на финансирование текущей деятельности.

Ранее по теме: Собянин допустил осложнение ситуации с коронавирусом в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных