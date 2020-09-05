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Собянин заявил об отсутствии в России второй волны коронавируса

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В России нет второй волны коронавируса, регионы проходят ту или иную стадию первой волны, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу Госсовета по противодействию распространению инфекции, в эфире телеканала «Россия 1».

«Пандемия имеет очень серьезную специфику от каких-то других процессов, потому что она очень локализована: сегодня говорят о второй волне пандемии, но на самом деле это не вторая волна, это прохождение первой волны разными регионами», – рассказал он.

Ряд регионов, в том числе и Москва, уже преодолели максимальные темпы прироста заболеваемости, отметил Собянин, в то время как в других только начался рост числа заболевших или же эти показатели достигли пиковых значений. Из-за этого группе Госсовета по противодействию коронавируса приходится настраивать работу по регионам, а иногда по городам и муниципалитетам, добавил он.

Ранее в пятницу Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в столице промышленность и строительство вышли на докризисный уровень. Собянин добавил, что надеется на полное восстановление экономики Москвы к концу года при условии сохранения контроля над распространением коронавируса.

Ранее по теме: Путин высоко оценил дисциплину москвичей во время пандемии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных