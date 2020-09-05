Собянин заявил об отсутствии в России второй волны коронавируса
В России нет второй волны коронавируса, регионы проходят ту или иную стадию первой волны, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу Госсовета по противодействию распространению инфекции, в эфире телеканала «Россия 1».
«Пандемия имеет очень серьезную специфику от каких-то других процессов, потому что она очень локализована: сегодня говорят о второй волне пандемии, но на самом деле это не вторая волна, это прохождение первой волны разными регионами», – рассказал он.
Ряд регионов, в том числе и Москва, уже преодолели максимальные темпы прироста заболеваемости, отметил Собянин, в то время как в других только начался рост числа заболевших или же эти показатели достигли пиковых значений. Из-за этого группе Госсовета по противодействию коронавируса приходится настраивать работу по регионам, а иногда по городам и муниципалитетам, добавил он.
Ранее в пятницу Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в столице промышленность и строительство вышли на докризисный уровень. Собянин добавил, что надеется на полное восстановление экономики Москвы к концу года при условии сохранения контроля над распространением коронавируса.