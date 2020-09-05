Собянин заявил об отсутствии в России второй волны коронавируса

Ряд регионов, в том числе и Москва, уже преодолели максимальные темпы прироста заболеваемости, отметил Собянин, в то время как в других только начался рост числа заболевших или же эти показатели достигли пиковых значений. Из-за этого группе Госсовета по противодействию коронавируса приходится настраивать работу по регионам, а иногда по городам и муниципалитетам, добавил он.