В России за сутки выявили 5195 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 5195 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 025 505. Умер за день 61 пациент. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 17 820.
Вчера, 5 сентября, оперштаб сообщил о 5205 новых заболевших.
В Москве за сутки выявлено 620 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 963 пациента, скончались 13 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+192), Подмосковье (+167), Ростовская (+155) и Нижегородская (+153) области.
За сутки в России полностью выздоровели 2823 человека. Общее число выздоровевших выросло до 840 949 человек.