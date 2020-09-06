Украина созывает заседание Контактной группы после заявления главы ДНР
Украина созывает внеочередное заседание трехсторонней Контактной группы из-за решения главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина нанести удар по инженерным сооружениям украинских силовиков близ линии соприкосновения. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Прямой», передает УНИАН.
«Наш президент был проинформирован об этом, он очень обеспокоен этим. Мы сразу сделали шаг: мы, Украина, созываем внеочередное заседание трехсторонней Контактной группы буквально на завтра», – рассказал он вечером 5 сентября.
Киев намерен на заседании 6 сентября предотвратить обстрел украинских позиций, уточнил он. По словам Кулебы, Украина не пойдет на неприемлемые уступки, однако намерена сохранить режим прекращения огня.
Накануне Пушилин заявил, что ДНР неоднократно требовала от Киева убрать инженерные сооружения и «не устраивать провокаций», однако украинская сторона эти требования проигнорировала. Глава ДНР призвал украинских силовиков вывести личный состав с позиций в районе Шумы, по которым планируется нанесение удара, и предложил представителям СММ ОБСЕ обеспечить мониторинг этой операции.
Пушилин пояснил, что ДНР стремится к соблюдению достигнутых договоренностей, а не к срыву перемирия или человеческим жертвам.