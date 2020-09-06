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Украина созывает заседание Контактной группы после заявления главы ДНР

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Украина созывает внеочередное заседание трехсторонней Контактной группы из-за решения главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина нанести удар по инженерным сооружениям украинских силовиков близ линии соприкосновения. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Прямой», передает УНИАН.

«Наш президент был проинформирован об этом, он очень обеспокоен этим. Мы сразу сделали шаг: мы, Украина, созываем внеочередное заседание трехсторонней Контактной группы буквально на завтра», – рассказал он вечером 5 сентября.

Киев намерен на заседании 6 сентября предотвратить обстрел украинских позиций, уточнил он. По словам Кулебы, Украина не пойдет на неприемлемые уступки, однако намерена сохранить режим прекращения огня.

Накануне Пушилин заявил, что ДНР неоднократно требовала от Киева убрать инженерные сооружения и «не устраивать провокаций», однако украинская сторона эти требования проигнорировала. Глава ДНР призвал украинских силовиков вывести личный состав с позиций в районе Шумы, по которым планируется нанесение удара, и предложил представителям СММ ОБСЕ обеспечить мониторинг этой операции.

Пушилин пояснил, что ДНР стремится к соблюдению достигнутых договоренностей, а не к срыву перемирия или человеческим жертвам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных