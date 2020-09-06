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В центр Минска стягивают спецтехнику и силовиков

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В центре Минска рядом с площадью Независимости наблюдается сосредоточение спецтехники и силовиков в связи с готовящейся акцией протеста, передает корреспондент «РИА Новости».

«Сама площадь перекрыта заграждениями, на ней дежурят сотрудники милиции. На площади бойцов других ведомств не замечено, но рядом с водометами и микроавтобусами без номеров, находящимися справа от здания БГПУ, дежурят бойцы внутренних войск, среди них есть "краповые береты», ‒ рассказал он.

По информации портала Tut.by, вдоль проспекта Независимости и улицы Ленина расположились сотрудники МВД со щитами и спецтехника. Площадь Независимости оцеплена со всех сторон, в районе площади Победы установлены турникеты. На Октябрьской площади силовики разворачивают колючую проволоку. Со стороны Уручья в город въехала колонна БТРов.

Как сообщила в Telegram пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, в связи с протестными акциями увеличено число нарядов и военнослужащих, а также задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД. В течение всего дня останутся перекрытыми проспекты города.

С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста, некоторые граждане вышли на улицы в знак несогласия с результатами президентских выборов, победу на которых одержал Лукашенко, в шестой раз став главой государства. Страны Евросоюза не признали результатов выборов и пригрозили Минску санкциями, государства Прибалтики уже ввели ограничения против белорусских властей.

Ранее по теме: В Минске задержали около 30 участников протестных акций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных