В центр Минска стягивают спецтехнику и силовиков
В центре Минска рядом с площадью Независимости наблюдается сосредоточение спецтехники и силовиков в связи с готовящейся акцией протеста, передает корреспондент «РИА Новости».
«Сама площадь перекрыта заграждениями, на ней дежурят сотрудники милиции. На площади бойцов других ведомств не замечено, но рядом с водометами и микроавтобусами без номеров, находящимися справа от здания БГПУ, дежурят бойцы внутренних войск, среди них есть "краповые береты», ‒ рассказал он.
По информации портала Tut.by, вдоль проспекта Независимости и улицы Ленина расположились сотрудники МВД со щитами и спецтехника. Площадь Независимости оцеплена со всех сторон, в районе площади Победы установлены турникеты. На Октябрьской площади силовики разворачивают колючую проволоку. Со стороны Уручья в город въехала колонна БТРов.
Как сообщила в Telegram пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, в связи с протестными акциями увеличено число нарядов и военнослужащих, а также задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД. В течение всего дня останутся перекрытыми проспекты города.
С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста, некоторые граждане вышли на улицы в знак несогласия с результатами президентских выборов, победу на которых одержал Лукашенко, в шестой раз став главой государства. Страны Евросоюза не признали результатов выборов и пригрозили Минску санкциями, государства Прибалтики уже ввели ограничения против белорусских властей.