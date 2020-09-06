В центр Минска стягивают спецтехнику и силовиков

«Сама площадь перекрыта заграждениями, на ней дежурят сотрудники милиции. На площади бойцов других ведомств не замечено, но рядом с водометами и микроавтобусами без номеров, находящимися справа от здания БГПУ, дежурят бойцы внутренних войск, среди них есть "краповые береты», ‒ рассказал он.