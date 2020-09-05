В Минске задержали около 30 участников протестных акций
В Минске силовики задержали около 30 человек, принявших участие в проходящих сегодня акциях протеста, передает корреспондент агентства «БелТА» со ссылкой на официального представителя ГУВД Мингорисполкома Наталью Ганусевич.
«Задержанные доставлены в территориальные РУВД для дальнейшего разбирательства. Все указанные граждане принимали участие в несанкционированных акциях, демонстрировали негосударственную символику, выкрикивали лозунги. Милиция на это реагировала», – рассказала она.
В Минске сегодня проходит очередной женский марш, несколько тысяч его участниц устроили большие хороводы на площади Независимости, сообщает портал Tut.by. Студенты устроили протестную акцию возле здания МГЛУ, после чего присоединились к женскому маршу. По информации портала, милиция также задержала двоих журналистов телеканала «Белсат».
С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста, некоторые граждане вышли на улицы в знак несогласия с результатами президентских выборов, победу на которых одержал Лукашенко, в шестой раз став главой государства. Страны Евросоюза не признали результатов выборов и пригрозили Минску санкциями, государства Прибалтики уже ввели ограничения против белорусских властей.