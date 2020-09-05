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В Минске задержали около 30 участников протестных акций

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В Минске силовики задержали около 30 человек, принявших участие в проходящих сегодня акциях протеста, передает корреспондент агентства «БелТА» со ссылкой на официального представителя ГУВД Мингорисполкома Наталью Ганусевич.

«Задержанные доставлены в территориальные РУВД для дальнейшего разбирательства. Все указанные граждане принимали участие в несанкционированных акциях, демонстрировали негосударственную символику, выкрикивали лозунги. Милиция на это реагировала», – рассказала она.

В Минске сегодня проходит очередной женский марш, несколько тысяч его участниц устроили большие хороводы на площади Независимости, сообщает портал Tut.by. Студенты устроили протестную акцию возле здания МГЛУ, после чего присоединились к женскому маршу. По информации портала, милиция также задержала двоих журналистов телеканала «Белсат».

С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста, некоторые граждане вышли на улицы в знак несогласия с результатами президентских выборов, победу на которых одержал Лукашенко, в шестой раз став главой государства. Страны Евросоюза не признали результатов выборов и пригрозили Минску санкциями, государства Прибалтики уже ввели ограничения против белорусских властей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных