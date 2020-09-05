Член Координационного совета белорусской оппозиции Ковалькова уехала в Польшу
Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Ольга Ковалькова ночью уехала в Польшу, передает портал Tut.by со ссылкой на пресс-секретаря совета Антона Родненкова.
«Подтверждаем, Ольга находится сейчас в Варшаве. В самое ближайшее время будет комментарий от Ольги», — заявил он.
Ранее 24 августа Ковалькову задержали, ей и другому члену совета Сергею Дылевскому предъявили обвинения в подготовке к незаконной акции. Как отмечает Tut.by, после окончания 10-дневного срока ареста, Ковальку задержали повторно, осудив еще на 15 суток за участие в митинге 23 августа. Как Ковалькову отпустили до окончания срока ареста, на данный момент неясно.
С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста, некоторые граждане вышли на улицы в знак несогласия с результатами президентских выборов, победу на которых одержал Лукашенко, в шестой раз став главой государства. Страны Евросоюза не признали результатов выборов и пригрозили Минску санкциями, государства Прибалтики уже ввели ограничения против белорусских властей.