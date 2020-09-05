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Член Координационного совета белорусской оппозиции Ковалькова уехала в Польшу

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Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Ольга Ковалькова ночью уехала в Польшу, передает портал Tut.by со ссылкой на пресс-секретаря совета Антона Родненкова.

«Подтверждаем, Ольга находится сейчас в Варшаве. В самое ближайшее время будет комментарий от Ольги», — заявил он.

Ранее 24 августа Ковалькову задержали, ей и другому члену совета Сергею Дылевскому предъявили обвинения в подготовке к незаконной акции. Как отмечает Tut.by, после окончания 10-дневного срока ареста, Ковальку задержали повторно, осудив еще на 15 суток за участие в митинге 23 августа. Как Ковалькову отпустили до окончания срока ареста, на данный момент неясно.

С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста, некоторые граждане вышли на улицы в знак несогласия с результатами президентских выборов, победу на которых одержал Лукашенко, в шестой раз став главой государства. Страны Евросоюза не признали результатов выборов и пригрозили Минску санкциями, государства Прибалтики уже ввели ограничения против белорусских властей.

Ранее по теме: Тихановская обратилась к ООН с просьбой о помощи

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных