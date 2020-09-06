Собянин призвал москвичей избегать слухов о коронавирусе

«У нас всегда чем-то пугают. Нас всегда чем-то пугают. Но в этом наша жизнь. Просто нам надо, извините, фильтровать весь этот поток всяких слухов, домыслов и т. д. и жить реальной жизнью. Ну возникнет какая-то критическая ситуация ‒ будем на нее реагировать. Но заранее закапывать себя и говорить "ужас-ужас" не стоит. Давайте будем более оптимистичными», ‒ рассказал он.