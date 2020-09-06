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Собянин призвал москвичей избегать слухов о коронавирусе

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Москвичам следует фильтровать поток поступающей информации о коронавирусе, избегая домыслов и слухов, город будет реагировать на возникающие критические ситуации, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире НТВ.

«У нас всегда чем-то пугают. Нас всегда чем-то пугают. Но в этом наша жизнь. Просто нам надо, извините, фильтровать весь этот поток всяких слухов, домыслов и т. д. и жить реальной жизнью. Ну возникнет какая-то критическая ситуация ‒ будем на нее реагировать. Но заранее закапывать себя и говорить "ужас-ужас" не стоит. Давайте будем более оптимистичными», ‒ рассказал он.

По словам Собянина, пандемия коронавируса пройдет и через год жители столицы не будут ее вспоминать. Город должен развиваться для нормальной жизни, а не для чрезвычайных ситуаций, оставаясь при этом организационно и морально готовым к любым вызовам, добавил он.

Ранее в воскресенье Собянин рассказал, что со следующей недели в Москве начинаются пострегистрационные исследования вакцины, которые продлятся от двух до шести месяцев. Начало массовой вакцинации горожан запланировано на конец текущего года, первые партии вакцины будут направляться для медработников, учителей, работников ЖКХ и правоохранительных органов.

Ранее по теме: Собянин заявил об отсутствии в России второй волны коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных