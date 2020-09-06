Собянин призвал москвичей избегать слухов о коронавирусе
Москвичам следует фильтровать поток поступающей информации о коронавирусе, избегая домыслов и слухов, город будет реагировать на возникающие критические ситуации, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире НТВ.
«У нас всегда чем-то пугают. Нас всегда чем-то пугают. Но в этом наша жизнь. Просто нам надо, извините, фильтровать весь этот поток всяких слухов, домыслов и т. д. и жить реальной жизнью. Ну возникнет какая-то критическая ситуация ‒ будем на нее реагировать. Но заранее закапывать себя и говорить "ужас-ужас" не стоит. Давайте будем более оптимистичными», ‒ рассказал он.
По словам Собянина, пандемия коронавируса пройдет и через год жители столицы не будут ее вспоминать. Город должен развиваться для нормальной жизни, а не для чрезвычайных ситуаций, оставаясь при этом организационно и морально готовым к любым вызовам, добавил он.
Ранее в воскресенье Собянин рассказал, что со следующей недели в Москве начинаются пострегистрационные исследования вакцины, которые продлятся от двух до шести месяцев. Начало массовой вакцинации горожан запланировано на конец текущего года, первые партии вакцины будут направляться для медработников, учителей, работников ЖКХ и правоохранительных органов.