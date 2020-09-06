Ефремов дал прогноз по своему приговору
Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, ожидает, что Пресненский суд Москвы приговорит его к восьми годам лишения свободы. Об этом он заявил во время разговора со своим адвокатом Эльманом Пашаевым у себя дома, запись которого опубликовал телеканал НТВ.
«Ну, сколько вы думаете? Я думаю, что восемь», ‒ сказал Ефремов.
Адвокат предположил, что срок составит пять-шесть лет лишения свободы.
Как отмечает телеканал, разговор Ефремова с адвокатом состоялся накануне заседания суда 3 сентября, на котором актер выступил с последним словом и признал вину.
5 сентября адвокат Ефремова заявил, что суд, вероятно, приговорит артиста к сроку от шести до восьми лет колонии общего режима.
Приговор Михаилу Ефремову будет оглашен 8 сентября в 11.00 по московскому времени. Прокурор запросила для Ефремова 11 лет колонии общего режима. Пашаев попросил суд не лишать свободы Ефремова при вынесении ему приговора.
По данным следствия, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada. Управлявший фургоном Сергей Захаров скончался в больнице.