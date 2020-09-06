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Ефремов дал прогноз по своему приговору

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Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, ожидает, что Пресненский суд Москвы приговорит его к восьми годам лишения свободы. Об этом он заявил во время разговора со своим адвокатом Эльманом Пашаевым у себя дома, запись которого опубликовал телеканал НТВ.

«Ну, сколько вы думаете? Я думаю, что восемь», ‒ сказал Ефремов.

Адвокат предположил, что срок составит пять-шесть лет лишения свободы.

Как отмечает телеканал, разговор Ефремова с адвокатом состоялся накануне заседания суда 3 сентября, на котором актер выступил с последним словом и признал вину.

5 сентября адвокат Ефремова заявил, что суд, вероятно, приговорит артиста к сроку от шести до восьми лет колонии общего режима.

Приговор Михаилу Ефремову будет оглашен 8 сентября в 11.00 по московскому времени. Прокурор запросила для Ефремова 11 лет колонии общего режима. Пашаев попросил суд не лишать свободы Ефремова при вынесении ему приговора.

По данным следствия, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada. Управлявший фургоном Сергей Захаров скончался в больнице.

Ранее по теме: Ефремов выступил в суде с последним словом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных