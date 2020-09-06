Ефремов дал прогноз по своему приговору

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, ожидает, что Пресненский суд Москвы приговорит его к восьми годам лишения свободы. Об этом он заявил во время разговора со своим адвокатом Эльманом Пашаевым у себя дома, запись которого опубликовал телеканал НТВ.