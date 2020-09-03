Ефремов выступил в суде с последним словом
Актер Михаил Ефремов выступил с последним словом в суде. Ранее артист признал вину в ДТП на Смоленской площади, в результате которой погиб человек. Прокурор запросила для него 11 лет колонии общего режима, а также запрет на вождение автомобиля сроком на три года. Приговор Ефремову огласят 8 сентября.
«Я решил, что я не буду отмазываться, если бы я пользовался телефонным правом, этого бы суда не было. Поэтому пошел сюда, чтобы решить все честно. <...> Признаю свою вину и искренне раскаиваюсь, если это сделал я. Алкоголь — дикое зло», — цитирует «РИА Новости» Ефремова.
По данным следствия, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada. В результате управлявший фургоном Сергей Захаров скончался в больнице. Ефремов сначала признал вину и нахождение на водительском сиденье в момент аварии, но потом отказался от своих слов. Признание вины позднее он объяснил похмельем.