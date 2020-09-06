Жена Навального прокомментировала предложение Рошаля по группе врачей
Жена основателя ФБК Алексея Навального Юлия прокомментировала в Instagram предложение президента Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля немецким врачам по делу Навального, заявив, что он никогда не будет иметь отношения к лечению ее мужа.
Накануне Рошаль заявил о предложении коллегам из Германии создать совместную группу для изучения обстоятельств госпитализации Навального, отметив, что в случае обнаружения следов яда в организме пациента в России будет необходимо возбудить уголовное дело.
«Мой муж ‒ не ваша собственность. Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его лечению», ‒ заявила Юлия Навальная.
По ее словам, Навального отравили фосфорорганическими соединениями, из-за чего он и впал в кому.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому. В данный момент Навальный проходит лечение в берлинской клинике «Шарите». Врачи омской больницы скорой помощи сообщили, что не нашли следов яда в его организме. Правительство Германии 2 сентября заявило, что специалисты бундесвера нашли в крови Навального яд из группы «Новичок».
Позднее, 4 сентября, издание Spiegel сообщило, что следы обнаружены и на бутылке, которую Навальный взял в дорогу. Посла России в Берлине вызвали в МИД ФРГ в связи с ситуацией с Навальным. МИД России заявил об отсутствии фактуры в заявлении об отравлении. Позже Меркель заявила, что Берлин ждет официальных объяснений со стороны Москвы. 8 сентября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что есть «много указаний» на то, что за нападением на Навального стоит Москва. Берлин, по его словам, рассчитывает на усилия России по раскрытию обстоятельств произошедшего.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь предположила, что Германия может вести «двойную игру» в ситуации с Навальным, обратив внимание на то, что минюст ФРГ до сих пор не ответил на запрос Генпрокуратуры России, поступивший в Берлин 27 августа в связи с инцидентом.