Жена Навального прокомментировала предложение Рошаля по группе врачей

Позднее, 4 сентября, издание Spiegel сообщило, что следы обнаружены и на бутылке, которую Навальный взял в дорогу. Посла России в Берлине вызвали в МИД ФРГ в связи с ситуацией с Навальным. МИД России заявил об отсутствии фактуры в заявлении об отравлении. Позже Меркель заявила, что Берлин ждет официальных объяснений со стороны Москвы. 8 сентября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что есть «много указаний» на то, что за нападением на Навального стоит Москва. Берлин, по его словам, рассчитывает на усилия России по раскрытию обстоятельств произошедшего.