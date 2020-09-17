Четыре сенатора решили досрочно сложить полномочия
Четыре сенатора написали заявления о досрочном сложении полномочий, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслава Тимченко.
«Четыре сенатора написали заявления о досрочном сложении полномочий», ‒ сказал Тимченко.
Среди написавших заявления представитель в СФ от заксобрания Новосибирской области Владимир Лаптев, Ольга Старостина ‒ от главы Ненецкого автономного округа, представитель исполнительной власти Севастополя Валерий Куликов и сенатор от Татарстана Олег Морозов.
Кроме этого, по словам Тимченко, в Совет Федерации должны прийти около 20 новых сенаторов. Начало их работы зависит от графика издания указов губернаторов о назначении сенаторов и заседаний региональных законодательных собраний.