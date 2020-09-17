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Четыре сенатора решили досрочно сложить полномочия

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Четыре сенатора написали заявления о досрочном сложении полномочий, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслава Тимченко.

«Четыре сенатора написали заявления о досрочном сложении полномочий», ‒ сказал Тимченко.

Среди написавших заявления представитель в СФ от заксобрания Новосибирской области Владимир Лаптев, Ольга Старостина ‒ от главы Ненецкого автономного округа, представитель исполнительной власти Севастополя Валерий Куликов и сенатор от Татарстана Олег Морозов.

Кроме этого, по словам Тимченко, в Совет Федерации должны прийти около 20 новых сенаторов. Начало их работы зависит от графика издания указов губернаторов о назначении сенаторов и заседаний региональных законодательных собраний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных