Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Калининградской области
В результате столкновения автобуса и грузовика в Калининградской области погибли шесть человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС России.
На сайте регионального МЧС отмечается, что авария произошла утром на участке трассы «Калининград — Синявино» в районе поселка Круглово.
Для ликвидации последствий ДТП были привлечены 51 человек и 16 единиц техники.
Как уточняет агентство РИА «Новости», в результате трагедии погиб девятилетний ребенок. Еще восемь человек пострадали. По версии МВД, водитель автобуса выехал на встречную полосу, столкнувшись по касательной с грузовиком.