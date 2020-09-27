Мишустин утвердил создание списка представителей малочисленных народов
В России появится единый список граждан, которые относятся к коренным малочисленным народам, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В правительстве пояснили, что благодаря единому списку представителям коренных народов станет легче оформлять положенные льготы, поскольку не придется собирать пакет документов для подтверждения своей национальной принадлежности. Государственные органы будут самостоятельно необходимую для оформления льгот информацию через систему межведомственного взаимодействия.
Список должен быть готов к 2022 г., его будет вести Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) в электронной форме. Для того, чтобы попасть в список, человек должен предоставить в ФАДН самостоятельно или через свою общину заявление и документ, подтверждающую его национальную принадлежность.
В России сейчас 47 малочисленных народов, общая численность которых превышает 300 000 человек, уточнили в правительстве. Преимущественно они проживают на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке.