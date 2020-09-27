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Мишустин утвердил создание списка представителей малочисленных народов

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В России появится единый список граждан, которые относятся к коренным малочисленным народам, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В правительстве пояснили, что благодаря единому списку представителям коренных народов станет легче оформлять положенные льготы, поскольку не придется собирать пакет документов для подтверждения своей национальной принадлежности. Государственные органы будут самостоятельно необходимую для оформления льгот информацию через систему межведомственного взаимодействия.

Список должен быть готов к 2022 г., его будет вести Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) в электронной форме. Для того, чтобы попасть в список, человек должен предоставить в ФАДН самостоятельно или через свою общину заявление и документ, подтверждающую его национальную принадлежность.

В России сейчас 47 малочисленных народов, общая численность которых превышает 300 000 человек, уточнили в правительстве. Преимущественно они проживают на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных