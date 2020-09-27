Мишустин утвердил создание списка представителей малочисленных народов

Список должен быть готов к 2022 г., его будет вести Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) в электронной форме. Для того, чтобы попасть в список, человек должен предоставить в ФАДН самостоятельно или через свою общину заявление и документ, подтверждающую его национальную принадлежность.