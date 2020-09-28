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Путин поддержал идею Артемьева о едином сайте продажи конфиската

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Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил создать единый сайт для продажи конфискованного имущества, сообщает пресс-служба Кремля. 

«У нас по реализации имущества существует 50 законов и нормативных актов, и любое имущество – конфискат это будет, лес или земля или какое-то другое государственное имущество – продаётся по разным процедурам, объявления публикуются неизвестно где, даже опытный следопыт не найдет этих объявлений. В результате всё это достается отдельным лицам, и всё это проплывает мимо казны. Выходом является, во-первых, создание единого сайта продажи госимущества», — сказал Артемьев главе государства.

По его словам, ФАС подготовила соответствующий законопроект.

«Достаточно внести всего пять строк, и эти пять строк внести в эти 50 законодательных актов, установив очень простую вещь. Во-первых, всё перевести в электронный формат – либо электронный конкурс, либо электронный аукцион», - добавил Артемьев. Он отметил, что после создания такого сайта любой гражданин страны сможет зайти на него и узнать информацию о том, что и где продается.

Путин идею главы антимонопольного регулятора поддержал. «В целом абсолютно правильно, и современные электронные средства, инструменты дают возможность сделать это достаточно быстро, эффективно», — ответил глава государства.

В 2018 году Счетная палата выявила убыточность института конфискации имущества в России. Аудиторы выяснили, что расходы на хранение конфиската превышают доходы от его реализации, а также выразили сомнения в достоверности оценок стоимости конфискованного имущества.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных