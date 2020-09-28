Путин поддержал идею Артемьева о едином сайте продажи конфиската
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил создать единый сайт для продажи конфискованного имущества, сообщает пресс-служба Кремля.
«У нас по реализации имущества существует 50 законов и нормативных актов, и любое имущество – конфискат это будет, лес или земля или какое-то другое государственное имущество – продаётся по разным процедурам, объявления публикуются неизвестно где, даже опытный следопыт не найдет этих объявлений. В результате всё это достается отдельным лицам, и всё это проплывает мимо казны. Выходом является, во-первых, создание единого сайта продажи госимущества», — сказал Артемьев главе государства.
По его словам, ФАС подготовила соответствующий законопроект.
«Достаточно внести всего пять строк, и эти пять строк внести в эти 50 законодательных актов, установив очень простую вещь. Во-первых, всё перевести в электронный формат – либо электронный конкурс, либо электронный аукцион», - добавил Артемьев. Он отметил, что после создания такого сайта любой гражданин страны сможет зайти на него и узнать информацию о том, что и где продается.
Путин идею главы антимонопольного регулятора поддержал. «В целом абсолютно правильно, и современные электронные средства, инструменты дают возможность сделать это достаточно быстро, эффективно», — ответил глава государства.
В 2018 году Счетная палата выявила убыточность института конфискации имущества в России. Аудиторы выяснили, что расходы на хранение конфиската превышают доходы от его реализации, а также выразили сомнения в достоверности оценок стоимости конфискованного имущества.