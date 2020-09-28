Путин поддержал идею Артемьева о едином сайте продажи конфиската

«У нас по реализации имущества существует 50 законов и нормативных актов, и любое имущество – конфискат это будет, лес или земля или какое-то другое государственное имущество – продаётся по разным процедурам, объявления публикуются неизвестно где, даже опытный следопыт не найдет этих объявлений. В результате всё это достается отдельным лицам, и всё это проплывает мимо казны. Выходом является, во-первых, создание единого сайта продажи госимущества», — сказал Артемьев главе государства.