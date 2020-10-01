Патриарх Кирилл раскритиковал законопроект о порядке изъятия детей из семьи

Законопроект был внесен в Госдуму в июле 2020 г. Сейчас органы опеки могут самостоятельно принять решение об изъятии ребенка из семьи. Теперь же предлагается перевести вопрос изъятия ребенка из семьи в компетенцию суда. Так, согласно законопроекту, суд должен в течение суток принять решение, забирать ребенка от родителей по заявлению об угрозе его жизни и здоровью, или нет.