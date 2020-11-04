Польша отложила введение запрета на аборты
Правительство Польши решило отложить введение запрета на аборты по медицинским показаниям после массовых протестов, пишет The Guardian. Документ с соответствующим запретом должны были опубликовать 2 ноября, но этого не произошло, отмечает издание.
«Идет дискуссия, и было бы хорошо уделить время диалогу и поиску нового решения в этой сложной и эмоциональной ситуации»,— сказал представитель премьер-министра Польши Михал Дворчик.
Научный сотрудник Института правовых исследований Академии наук Польши Анна Войцик заявила, что решение является политическим. «Это решение до сих пор не было опубликовано, несмотря на крайний срок в понедельник, и как таковое не вступило в силу. Это явно политическое решение», — сказала она.
22 октября Конституционный суд Польши вынес решение, согласно которому граждане страны не могут сделать аборт при условии, что у плода найдены неизлечимые патологии. Аборт разрешен только в случаях, если женщину изнасиловали, произошел инцест или при угрозе жизни и здоровью. Решение вызвало массовые протесты в стране. Самая крупная акция прошла в Варшаве 31 октября. По оценкам мэрии, в ней приняли участие около 100 тыс. человек.
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