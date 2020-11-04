Польша отложила введение запрета на аборты

22 октября Конституционный суд Польши вынес решение, согласно которому граждане страны не могут сделать аборт при условии, что у плода найдены неизлечимые патологии. Аборт разрешен только в случаях, если женщину изнасиловали, произошел инцест или при угрозе жизни и здоровью. Решение вызвало массовые протесты в стране. Самая крупная акция прошла в Варшаве 31 октября. По оценкам мэрии, в ней приняли участие около 100 тыс. человек.