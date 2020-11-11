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The Times назвала семью Назарбаева владельцем дома Шерлока Холмса на Бейкер-стрит

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Дом по адресу Бейкер-стрит, 221b, в котором жил сыщик Шерлок Холмс в произведениях сэра Артура Конан-Дойла, принадлежит дочери и внуку бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщила газета The Times.

The Times сообщила, что в 2015 году дом на 90% принадлежал дочери Назарбаева Дариге, на 10% — внуку Нурали. Всего, по данным издания, Назарбаевым принадлежали земельный участок и дома на нем с 215 по 237 по Бейкер-стрит стоимостью 140 млн фунтов стерлингов. 

Издание отметило, что, согласно записям земельного реестра, владельцем имущества на Бейкер-стрит является компания Farmont Baker Street Limited, которая приобрела дома и землю в 2005 году. Сейчас Farmont Baker Street Limited принадлежит компании из ОАЭ. 

Газета напомнила, что в 2015 году неправительственная организация Global Witness, которая выступает за финансовую прозрачность, сообщила, что недвижимость на Бейкер-стрит принадлежала мужу Дариги Назарбаевой Рахиту Алиеву. Позже Алиев был обвинен в измене, убийстве и организации преступной группы. Алиев покончил с собой в тюрьме в Австрии в 2015 году. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных