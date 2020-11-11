The Times назвала семью Назарбаева владельцем дома Шерлока Холмса на Бейкер-стрит

Газета напомнила, что в 2015 году неправительственная организация Global Witness, которая выступает за финансовую прозрачность, сообщила, что недвижимость на Бейкер-стрит принадлежала мужу Дариги Назарбаевой Рахиту Алиеву. Позже Алиев был обвинен в измене, убийстве и организации преступной группы. Алиев покончил с собой в тюрьме в Австрии в 2015 году.