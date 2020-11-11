The Times назвала семью Назарбаева владельцем дома Шерлока Холмса на Бейкер-стрит
Дом по адресу Бейкер-стрит, 221b, в котором жил сыщик Шерлок Холмс в произведениях сэра Артура Конан-Дойла, принадлежит дочери и внуку бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщила газета The Times.
The Times сообщила, что в 2015 году дом на 90% принадлежал дочери Назарбаева Дариге, на 10% — внуку Нурали. Всего, по данным издания, Назарбаевым принадлежали земельный участок и дома на нем с 215 по 237 по Бейкер-стрит стоимостью 140 млн фунтов стерлингов.
Издание отметило, что, согласно записям земельного реестра, владельцем имущества на Бейкер-стрит является компания Farmont Baker Street Limited, которая приобрела дома и землю в 2005 году. Сейчас Farmont Baker Street Limited принадлежит компании из ОАЭ.
Газета напомнила, что в 2015 году неправительственная организация Global Witness, которая выступает за финансовую прозрачность, сообщила, что недвижимость на Бейкер-стрит принадлежала мужу Дариги Назарбаевой Рахиту Алиеву. Позже Алиев был обвинен в измене, убийстве и организации преступной группы. Алиев покончил с собой в тюрьме в Австрии в 2015 году.