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Нарышкин обвинил Запад в стремлении сорвать перемирие в Карабахе

Ведомости

Ряд западных стран пытается вновь разжечь конфликт в Нагорном Карабахе, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, слова которого передает ТАСС.

«По имеющейся у нас информации, некоторые западные страны через имеющиеся каналы провоцируют армянских и азербайджанских националистов на дискредитацию и срыв договоренности о прекращении огня. Армян пытаются убедить в том, что мир в Нагорном Карабахе — это поражение Еревана. Вбрасывается идея о необходимости "войны до победного конца". Азербайджанцам, напротив, говорят, что Кремль "украл у них победу", когда азербайджанская армия была в шаге от взятия Степанакерта», — говорится в заявлении Нарышкина.

По его словам, «США и их союзники раздосадованы» прекращением огня в Карабахе при посредничестве Москвы, что «обнулило их многолетнюю работу по вытеснению России из Закавказья».

«Ни Вашингтон, ни "единая Европа" не хотят мириться со сложившимся балансом сил в регионе. В целях его демонтажа они не придумали ничего лучше, чем вновь попытаться разжечь рознь между народами Азербайджана и Армении, — предупредил он. — Подобные действия — лишнее свидетельство того, что США и их европейские друзья как всегда решают свои задачи за счет интересов простых людей, в этот раз азербайджанцев и армян», — добавил глава СВР.

9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России пришли к соглашению по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, пять регионов непризнанной республики перейдут под контроль Баку. При этом Карабах и Армения будут соединяться Лачинским коридором. Для контроля сохранения режима прекращения огня в зону конфликта были направлены более 2000 российских миротворцев.

Ранее по теме: Путин заявил о соблюдении прекращения огня в Карабахе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных