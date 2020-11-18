Нарышкин обвинил Запад в стремлении сорвать перемирие в Карабахе
Ряд западных стран пытается вновь разжечь конфликт в Нагорном Карабахе, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, слова которого передает ТАСС.
«По имеющейся у нас информации, некоторые западные страны через имеющиеся каналы провоцируют армянских и азербайджанских националистов на дискредитацию и срыв договоренности о прекращении огня. Армян пытаются убедить в том, что мир в Нагорном Карабахе — это поражение Еревана. Вбрасывается идея о необходимости "войны до победного конца". Азербайджанцам, напротив, говорят, что Кремль "украл у них победу", когда азербайджанская армия была в шаге от взятия Степанакерта», — говорится в заявлении Нарышкина.
По его словам, «США и их союзники раздосадованы» прекращением огня в Карабахе при посредничестве Москвы, что «обнулило их многолетнюю работу по вытеснению России из Закавказья».
«Ни Вашингтон, ни "единая Европа" не хотят мириться со сложившимся балансом сил в регионе. В целях его демонтажа они не придумали ничего лучше, чем вновь попытаться разжечь рознь между народами Азербайджана и Армении, — предупредил он. — Подобные действия — лишнее свидетельство того, что США и их европейские друзья как всегда решают свои задачи за счет интересов простых людей, в этот раз азербайджанцев и армян», — добавил глава СВР.
9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России пришли к соглашению по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, пять регионов непризнанной республики перейдут под контроль Баку. При этом Карабах и Армения будут соединяться Лачинским коридором. Для контроля сохранения режима прекращения огня в зону конфликта были направлены более 2000 российских миротворцев.