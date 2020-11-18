Нарышкин обвинил Запад в стремлении сорвать перемирие в Карабахе

«Ни Вашингтон, ни "единая Европа" не хотят мириться со сложившимся балансом сил в регионе. В целях его демонтажа они не придумали ничего лучше, чем вновь попытаться разжечь рознь между народами Азербайджана и Армении, — предупредил он. — Подобные действия — лишнее свидетельство того, что США и их европейские друзья как всегда решают свои задачи за счет интересов простых людей, в этот раз азербайджанцев и армян», — добавил глава СВР.