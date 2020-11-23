Начальник отдела полиции в Дагестане задержан по делу о терактах в Москве
Начальник отдела полиции по Кизлярскому району Дагестана полковник Гази Исаев задержан по делу о терактах в московском метро в 2010 г., говорится на сайте СКР. В результате терактов 39 человек погибли и более 100 получили ранения, рассказали в СКР. По версии следователей, он лично привез на автостанцию одну из смертниц, которая позже взорвала себя на станции «Лубянка» или «Парк культуры» в Москве.
Исаев был участником запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ». В 2009-2010 гг., пользуясь служебным положением, Исаев передавал информацию руководителям преступной группировки о работе Кизлярского отделения полиции и спецоперациях против незаконных вооруженных формирований. Также, по версии следствия, задержанный лично несколько раз перевозил руководителей группировки по территории Дагестана и привез смертницу с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра, чтобы она могла поехать в Москву и совершить теракт.
Исаеву предъявили обвинение в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения, бандитизме и терроризме, говорится в сообщении СК.
Утром 29 марта 2010 г. на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры» (радиальная) произошли два взрыва с интервалом в 40 минут. По данным следствия, взрывы совершили террористки-смертницы.