Начальник отдела полиции в Дагестане задержан по делу о терактах в Москве

Начальник отдела полиции по Кизлярскому району Дагестана полковник Гази Исаев задержан по делу о терактах в московском метро в 2010 г., говорится на сайте СКР. В результате терактов 39 человек погибли и более 100 получили ранения, рассказали в СКР. По версии следователей, он лично привез на автостанцию одну из смертниц, которая позже взорвала себя на станции «Лубянка» или «Парк культуры» в Москве.