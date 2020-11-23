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Начальник отдела полиции в Дагестане задержан по делу о терактах в Москве

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Начальник отдела полиции по Кизлярскому району Дагестана полковник Гази Исаев задержан по делу о терактах в московском метро в 2010 г., говорится на сайте СКР. В результате терактов 39 человек погибли и более 100 получили ранения, рассказали в СКР. По версии следователей, он лично привез на автостанцию одну из смертниц, которая позже взорвала себя на станции «Лубянка» или «Парк культуры» в Москве.

Исаев был участником запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ». В 2009-2010 гг., пользуясь служебным положением, Исаев передавал информацию руководителям преступной группировки о работе Кизлярского отделения полиции и спецоперациях против незаконных вооруженных формирований. Также, по версии следствия, задержанный лично несколько раз перевозил руководителей группировки по территории Дагестана и привез смертницу с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра, чтобы она могла поехать в Москву и совершить теракт. 

Исаеву предъявили обвинение в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения, бандитизме и терроризме, говорится в сообщении СК.

Утром 29 марта 2010 г. на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры» (радиальная) произошли два взрыва с интервалом в 40 минут. По данным следствия, взрывы совершили террористки-смертницы.

Ранее по теме: Теракт в московском метро мог быть местью разгромленных боевиков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных