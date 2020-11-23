Суд оштрафовал больницу в Уфе за сокрытие случаев заражения коронавирусом

По данным портала «стопкоронавирус.рф», прирост заболевших за сутки в Башкортостане составил 131 человек, всего зарегистрировано случаев заражения 13318. Среди них наибольшее число новых заболевших зафиксировано в Уфе — 70 пациентов. В стационарах проходят лечение 394 человека, из них в тяжелом состоянии — 32, на ИВЛ — 18. На амбулаторном лечении находятся 1422 пациент. За сутки выписано 4 человека, общее число выздоровевших — 11426 человек.