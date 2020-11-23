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Суд оштрафовал больницу в Уфе за сокрытие случаев заражения коронавирусом

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Кировский суд Уфы оштрафовал на 200 тыс. руб. Республиканскую клиническую больницу им. Куватова за сокрытие 1,4 случаев заражения пациентов коронавирусом. Об этом говорится на сайте суда. 

«Непринятие своевременных, исчерпывающих противоэпидемических мер в отношении 1414 неучтенных случаев заболевания  коронавирусной инфекцией повлекло за собой распространение инфекции среди неограниченного круга лиц», — говорится в сообщении суда. 

Больницу закрыли на карантин 6 апреля после подтверждения коронавируса у одной из умерших пациенток. В стенах медицинского учреждения оставались свыше 1,2 тыс. человек. Карантин сняли через две недели, главного врача больницы Эльзу Сыртланову после этого уволили. 

По данным портала «стопкоронавирус.рф», прирост заболевших за сутки в Башкортостане составил 131 человек, всего зарегистрировано случаев заражения 13318. Среди них наибольшее число новых заболевших зафиксировано в Уфе — 70 пациентов. В стационарах проходят лечение 394 человека, из них в тяжелом состоянии — 32, на ИВЛ — 18. На амбулаторном лечении находятся 1422 пациент. За сутки выписано 4 человека, общее число выздоровевших — 11426 человек. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных