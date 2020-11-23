Суд оштрафовал больницу в Уфе за сокрытие случаев заражения коронавирусом
Кировский суд Уфы оштрафовал на 200 тыс. руб. Республиканскую клиническую больницу им. Куватова за сокрытие 1,4 случаев заражения пациентов коронавирусом. Об этом говорится на сайте суда.
«Непринятие своевременных, исчерпывающих противоэпидемических мер в отношении 1414 неучтенных случаев заболевания коронавирусной инфекцией повлекло за собой распространение инфекции среди неограниченного круга лиц», — говорится в сообщении суда.
Больницу закрыли на карантин 6 апреля после подтверждения коронавируса у одной из умерших пациенток. В стенах медицинского учреждения оставались свыше 1,2 тыс. человек. Карантин сняли через две недели, главного врача больницы Эльзу Сыртланову после этого уволили.
По данным портала «стопкоронавирус.рф», прирост заболевших за сутки в Башкортостане составил 131 человек, всего зарегистрировано случаев заражения 13318. Среди них наибольшее число новых заболевших зафиксировано в Уфе — 70 пациентов. В стационарах проходят лечение 394 человека, из них в тяжелом состоянии — 32, на ИВЛ — 18. На амбулаторном лечении находятся 1422 пациент. За сутки выписано 4 человека, общее число выздоровевших — 11426 человек.