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Во Львове похоронили Романа Виктюка

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Театрального режиссера Романа Виктюка похоронили во Львове, сообщает «РИА Новости».

Его тело поместили в семейный склеп на Лычаковском кладбище. Перед этим состоялась церемония прощания во львовском Первом театре.

Артист скончался 17 ноября в возрасте 84 лет. 

Роман Виктюк был выпускником актерского факультета ГИТИСа, после чего работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. С середины 1970-х гг. Виктюк начал ставить спектакли в театрах Москвы, в частности, в Театре им. Моссовета и во МХАТе. В 1996 г. основал свой театр, где был главным режиссером и художественным руководителем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных