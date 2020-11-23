Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Газета
Общество

Генерала МВД приговорили к восьми годам за аферу на 80 млн рублей

Ведомости

Экс-начальник экспертно-криминалистического центра МВД генерал-лейтенант Петр Гришин получил восемь лет колонии общего режима за аферу на сумму свыше 80 млн руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Мещанского суда Москвы Юлию Котомину.

«Приговором суда Гришин признан виновным по части 1 статьи 222; части 4 статьи 159 УК РФ (три эпизода), наказание в виде лишения свободы сроком восемь лет со штрафом 1,5 миллиона рублей и лишением звания генерал-лейтенант полиции», — сказала она.

Другие фигуранты дела — полковник Олег Мазур и предприниматель Сергей Нарутов — приговорены к семи годам и штрафам в размере 1,3 млн руб. каждому. Помимо этого, Мазура лишили звания.

Суд установил, что фигуранты дела заключали государственные контракты при закупке криминалистического оборудования для региональных экспертных подразделений МВД РФ с компаниями, подконтрольными Нарутову, который был их знакомым. При этом цена контрактов была завышена более чем на 80 млн рублей.

Ранее по теме: Путин уволил обвиняемого в хищениях главного криминалиста МВД

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных