Генерала МВД приговорили к восьми годам за аферу на 80 млн рублей

Суд установил, что фигуранты дела заключали государственные контракты при закупке криминалистического оборудования для региональных экспертных подразделений МВД РФ с компаниями, подконтрольными Нарутову, который был их знакомым. При этом цена контрактов была завышена более чем на 80 млн рублей.