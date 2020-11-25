На портале Госуслуг заработал сервис с результатами тестов на коронавирус
Минцифры совместно с Роспотребнадзором запустило на портале государственных услуг сервис, с помощью которого пользователи Госуслуг смогут узнать результаты тестов на коронавирус, сообщила пресс-служба министерства.
«Теперь результаты тестов на коронавирус будут загружаться в личный кабинет пользователя на Госуслугах», — говорится в сообщении. Уведомления о результатах тестов смогут получать пользователи портала, сдавшие тест в лабораториях, интегрированных с информационной системой Роспотребнадзора.
Результаты будут загружаться в мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» в виде QR-кодов. Загрузка результатов тестов на портал происходит в течение 60 минут после их получения, уточнили в министерстве.
Ранее о работе над сервисом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что в рамках пилотного проекта с 6 по 13 ноября осуществлена цифровая интеграция между лабораторией Роспотребнадзора и порталом Госуслуг.
В начале ноября пресс-служба правительства Московской области сообщила, что в регионе начнет работу сервис рассылки СМС-сообщений с результатами тестов на коронавирус.