Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

На портале Госуслуг заработал сервис с результатами тестов на коронавирус

Ведомости

Минцифры совместно с Роспотребнадзором запустило на портале государственных услуг сервис, с помощью которого пользователи Госуслуг смогут узнать результаты тестов на коронавирус, сообщила пресс-служба министерства.

«Теперь результаты тестов на коронавирус будут загружаться в личный кабинет пользователя на Госуслугах», — говорится в сообщении. Уведомления о результатах тестов смогут получать пользователи портала, сдавшие тест в лабораториях, интегрированных с информационной системой Роспотребнадзора.

Результаты будут загружаться в мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» в виде QR-кодов. Загрузка результатов тестов на портал происходит в течение 60 минут после их получения, уточнили в министерстве.

Ранее о работе над сервисом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что в рамках пилотного проекта с 6 по 13 ноября осуществлена цифровая интеграция между лабораторией Роспотребнадзора и порталом Госуслуг.  

В начале ноября пресс-служба правительства Московской области сообщила, что в регионе начнет работу сервис рассылки СМС-сообщений с результатами тестов на коронавирус.

Ранее по теме: Результаты тестов на коронавирус можно будет получить через портал Госуслуг

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных