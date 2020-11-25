На портале Госуслуг заработал сервис с результатами тестов на коронавирус

Ранее о работе над сервисом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что в рамках пилотного проекта с 6 по 13 ноября осуществлена цифровая интеграция между лабораторией Роспотребнадзора и порталом Госуслуг.