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Результаты тестов на коронавирус можно будет получить через портал Госуслуг

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Роспотребнадзор совместно с Минцифры ведет работу над тем, чтобы результаты тестов на коронавирус можно было получить в цифровом формате, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Завершение этой работы позволит очень быстро передавать информацию о результатах исследований через портал Госуслуг», — сказала Попова. Она отметила, что в рамках пилотного проекта с 6 по 13 ноября осуществлена цифровая интеграция между лабораторией Роспотребнадзора и порталом Госуслуг. 

Ранее пресс-служба правительства Московской области сообщила, что 10 ноября в регионе начнет работу сервис рассылки СМС-сообщений с результатами тестов на коронавирус.

По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили 22 778 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 948 603. Умерли за день 303 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 33 489.

Ранее по теме: В России третий день подряд фиксируют более 22 000 новых случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных