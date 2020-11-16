Результаты тестов на коронавирус можно будет получить через портал Госуслуг

Роспотребнадзор совместно с Минцифры ведет работу над тем, чтобы результаты тестов на коронавирус можно было получить в цифровом формате, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».