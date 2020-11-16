Результаты тестов на коронавирус можно будет получить через портал Госуслуг
Роспотребнадзор совместно с Минцифры ведет работу над тем, чтобы результаты тестов на коронавирус можно было получить в цифровом формате, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Завершение этой работы позволит очень быстро передавать информацию о результатах исследований через портал Госуслуг», — сказала Попова. Она отметила, что в рамках пилотного проекта с 6 по 13 ноября осуществлена цифровая интеграция между лабораторией Роспотребнадзора и порталом Госуслуг.
Ранее пресс-служба правительства Московской области сообщила, что 10 ноября в регионе начнет работу сервис рассылки СМС-сообщений с результатами тестов на коронавирус.
По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили 22 778 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 948 603. Умерли за день 303 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 33 489.