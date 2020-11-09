Жителям Подмосковья будут сообщать результаты тестов на коронавирус по СМС

«При введении в информационную систему информации о заборе мазка, если корректно введен номер телефона, то данному пациенту при появлении результатов в системе будет автоматически оправляться СМС о том, что результат положительный или отрицательный», — сказала Стригункова на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.