Жителям Подмосковья будут сообщать результаты тестов на коронавирус по СМС
Сервис рассылки СМС-сообщений с результатами тестов на коронавирус начнет работу в Московской области 10 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра здравоохранения Подмосковья Светлану Стригункову.
«При введении в информационную систему информации о заборе мазка, если корректно введен номер телефона, то данному пациенту при появлении результатов в системе будет автоматически оправляться СМС о том, что результат положительный или отрицательный», — сказала Стригункова на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.
Ранее сегодня Воробьев заявил, что власти Подмосковья могут с 11 ноября заблокировать социальные карты жителям в возрасте старше 65 лет из-за распространения коронавируса. Кроме того, студентов вузов и колледжей региона с 16 ноября переведут на дистанционный формат обучения. Губернатор оценил ситуацию с коронавирусом в области как «напряженную».
По данным оперативного штаба, в Московской области за последние сутки выявили 660 новых случаев коронавируса, 422 человека выздоровели, 13 умерли. Всего в регионе зарегистрировано 92 184 случая COVID-19 и 1714 летальных исходов. Всего в России за сутки выявлено 21 798 новых случаев коронавируса – это рекорд с начала пандемии.