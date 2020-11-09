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Жителям Подмосковья будут сообщать результаты тестов на коронавирус по СМС

Ведомости

Сервис рассылки СМС-сообщений с результатами тестов на коронавирус начнет работу в Московской области 10 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра здравоохранения Подмосковья Светлану Стригункову.

«При введении в информационную систему информации о заборе мазка, если корректно введен номер телефона, то данному пациенту при появлении результатов в системе будет автоматически оправляться СМС о том, что результат положительный или отрицательный», — сказала Стригункова на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Ранее сегодня Воробьев заявил, что власти Подмосковья могут с 11 ноября заблокировать социальные карты жителям в возрасте старше 65 лет из-за распространения коронавируса. Кроме того, студентов вузов и колледжей региона с 16 ноября переведут на дистанционный формат обучения. Губернатор оценил ситуацию с коронавирусом в области как «напряженную».

По данным оперативного штаба, в Московской области за последние сутки выявили 660 новых случаев коронавируса, 422 человека выздоровели, 13 умерли. Всего в регионе зарегистрировано 92 184 случая COVID-19 и 1714 летальных исходов. Всего в России за сутки выявлено 21 798 новых случаев коронавируса – это рекорд с начала пандемии.

Ранее по теме: Воробьев анонсировал новые ограничения в Подмосковье из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных