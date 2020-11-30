Минфин направил 10 млрд рублей на выплаты медикам за работу с коронавирусом

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве сообщал, что правительство в 2021 г. продолжит финансировать федеральные доплаты врачам за работу с COVID-19. Ранее президент России Владимир Путин поручил, чтобы медики получали дополнительные выплаты за работу с людьми, заболевшими COVID-19. Для врачей стационаров предусмотрены выплаты в размере 80 тыс. руб. в месяц, среднего медперсонала и врачей скорой помощи — 50 тыс. руб., младшего медперсонала и водителей скорой — по 25 тыс. руб.