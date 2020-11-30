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Минфин направил 10 млрд рублей на выплаты медикам за работу с коронавирусом

Ведомости

Минфин перечислил 10 млрд руб. на дополнительные выплаты в этом году медикам, работающим с больными COVID-19, сообщается на сайте министерства.

«Минфин России перечислил средства в размере 10 млрд руб. на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов для осуществления в текущем году дополнительных выплат медицинским работникам, оказывающим помощь в диагностике и лечении короновирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что деньги выделены из резервного фонда правительства и направлены 84 субъектам. Дотации распределены между регионами исходя из расчетной доли объема выплат медработникам.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве сообщал, что правительство в 2021 г. продолжит финансировать федеральные доплаты врачам за работу с COVID-19. Ранее президент России Владимир Путин поручил, чтобы медики получали дополнительные выплаты за работу с людьми, заболевшими COVID-19. Для врачей стационаров предусмотрены выплаты в размере 80 тыс. руб. в месяц, среднего медперсонала и врачей скорой помощи — 50 тыс. руб., младшего медперсонала и водителей скорой — по 25 тыс. руб.

Ранее по теме: «Коммерсантъ» узнал о новом механизме выплат медикам за работу с COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных