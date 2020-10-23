«Коммерсантъ» узнал о новом механизме выплат медикам за работу с COVID-19
Правительство в 2021 г. продолжит финансировать федеральные доплаты врачам за работу с COVID-19, но будет делать это по новому механизму, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.
Стимулирующие выплаты медработникам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, будут назначаться одним из государственных внебюджетных фондов — Пенсионным фондом, фондом ОМС или фондом социального страхования под руководством Минздрава и Минтруда. «Это позволит в будущем избежать проблем с определением размера доплат из-за рассогласованных действий центра и регионов», — пояснил собеседник издания.
Ранее профсоюзы медработников жаловались, что размер выплат отличается не только в разных регионах, но и в разных больницах. Также медики просили расширить категорию получателей стимулирующих выплат, однако это требование пока не было услышано, пишет «Коммерсантъ».
Министр финансов Антон Силуанов накануне заявил, что правительство рассматривает возможность продления стимулирующих выплат медикам на 2021 год.
С предложением изменить систему стимулирующих выплат медработникам, работающих с пациентами с коронавирусом, на более справедливую в конце сентября выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Она предложила определить стоимость одной смены медработника и платить за фактически отработанное с зараженными коронавирусом время.
По поручению президента России Владимира Путина медики получают дополнительные выплаты за работу с людьми, заболевшими COVID-19. Для врачей стационаров предусмотрены выплаты в размере 80 000 руб. в месяц, среднего медперсонала и врачей скорой помощи — 50 000 руб., младшего медперсонала и водителей скорой — по 25 000 руб.