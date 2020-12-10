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Путин призвал реагировать на цензуру на иностранных интернет-платформах

Ведомости

Президент России Владимир Путин назвал цензурой блокировку американскими IT-компаниями части российского контента на информационных ресурсах. Об этом он сказал в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

В ходе заседания председатель совета Валерий Фадеев обратил внимание на случаи такой блокировки в YouTube. 

«Вот они занимаются цензурой, это абсолютно очевидная вещь, понятная, по-моему, любому здравомыслящему человеку. Это цензура, это поле информационного противоборства. Не мы это делаем, обращаю внимание», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Россия вынуждена реагировать на такие действия, подчеркнул президент. «Давайте, разумеется, будем это делать таким образом, чтобы самим себе в ногу не стрелять», — добавил он.

По словам Путина, Россия будет развивать свои собственные сервисы и сети, развивать свои возможности в этой отрасли, при этом не ограничивая людей там, «где это совершенно не имеет никакого смысла».

«Любые наши ответные действия не должны идти нам самим во вред», — резюмировал глава государства.

9 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект, который в случае вступления в силу позволит Роскомнадзору блокировать иностранные интернет-ресурсы, допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ.

Фадеев, комментируя законопроект, выразил сомнения в его эффективности: «похоже, что сегодня для того, чтобы затормозить работу Facebook, придется тормозить работу всего рунета», подчеркнул он.

Ранее по теме: Госдума приняла в первом чтении законопроект о блокировке иностранных интернет-ресурсов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных