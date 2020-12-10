Путин призвал реагировать на цензуру на иностранных интернет-платформах
Президент России Владимир Путин назвал цензурой блокировку американскими IT-компаниями части российского контента на информационных ресурсах. Об этом он сказал в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
В ходе заседания председатель совета Валерий Фадеев обратил внимание на случаи такой блокировки в YouTube.
«Вот они занимаются цензурой, это абсолютно очевидная вещь, понятная, по-моему, любому здравомыслящему человеку. Это цензура, это поле информационного противоборства. Не мы это делаем, обращаю внимание», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Россия вынуждена реагировать на такие действия, подчеркнул президент. «Давайте, разумеется, будем это делать таким образом, чтобы самим себе в ногу не стрелять», — добавил он.
По словам Путина, Россия будет развивать свои собственные сервисы и сети, развивать свои возможности в этой отрасли, при этом не ограничивая людей там, «где это совершенно не имеет никакого смысла».
«Любые наши ответные действия не должны идти нам самим во вред», — резюмировал глава государства.
9 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект, который в случае вступления в силу позволит Роскомнадзору блокировать иностранные интернет-ресурсы, допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ.
Фадеев, комментируя законопроект, выразил сомнения в его эффективности: «похоже, что сегодня для того, чтобы затормозить работу Facebook, придется тормозить работу всего рунета», подчеркнул он.