СК начал проверку после жалобы врачей Путину о невыплате надбавок

В ходе пресс-конференции с главой государства волонтер зачитала обращение медиков из Колы Мурманской области, Твери и Нижнего Новгорода. Медики пожаловались на то, что ни разу с начала пандемии не получили выплаты за работу с коронавирусными пациентами. Ранее стало известно, что министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев выехал в город Колу сразу после того, как было озвучено данное обращение, сообщало «РИА Новости».