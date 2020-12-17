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СК начал проверку после жалобы врачей Путину о невыплате надбавок

Ведомости

Следственный комитет начал проверку жалобы медиков из Мурманской области, Твери и Нижнего Новгорода президенту России Владимиру Путину. Информация о начале проверок содержится на сайтах региональных следственных управлений СК. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

В ходе пресс-конференции с главой государства волонтер зачитала обращение медиков из Колы Мурманской области, Твери и Нижнего Новгорода. Медики пожаловались на то, что ни разу с начала пандемии не получили выплаты за работу с коронавирусными пациентами. Ранее стало известно, что министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев выехал в город Колу сразу после того, как было озвучено данное обращение, сообщало «РИА Новости». 

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в своем Instagram, что «все медики Кольской ЦРБ получают ковидные выплаты. Ни одной жалобы не поступало. Тем не менее, проверка выехала». 

Ранее по теме: В Рязани проверяют жалобу на отказ в выдаче лекарства от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных