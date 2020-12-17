СК начал проверку после жалобы врачей Путину о невыплате надбавок
Следственный комитет начал проверку жалобы медиков из Мурманской области, Твери и Нижнего Новгорода президенту России Владимиру Путину. Информация о начале проверок содержится на сайтах региональных следственных управлений СК. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.
В ходе пресс-конференции с главой государства волонтер зачитала обращение медиков из Колы Мурманской области, Твери и Нижнего Новгорода. Медики пожаловались на то, что ни разу с начала пандемии не получили выплаты за работу с коронавирусными пациентами. Ранее стало известно, что министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев выехал в город Колу сразу после того, как было озвучено данное обращение, сообщало «РИА Новости».
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в своем Instagram, что «все медики Кольской ЦРБ получают ковидные выплаты. Ни одной жалобы не поступало. Тем не менее, проверка выехала».