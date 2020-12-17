Роструд проверяет сообщения о нарушениях по выплатам надбавок медикам
Роструд начал проверку медучреждений в Мурманской, Нижегородской, Свердловской и Тверской областях после жалобы медиков из этих регионов президенту России Владимиру Путину на оплату труда за работу с пациентами с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Роструд начал проверки в медицинских учреждениях Мурманской, Нижегородской, Свердловской и Тверской областей, о которых шла речь в ходе пресс-конференции президента России Владимира Путина», — сказали в ведомстве.
Ранее региональные следственные управления Следственного комитета инициировали проверку этой жалобы. В ходе пресс-конференции с главой государства волонтер зачитала обращение медиков из Колы Мурманской области, Твери и Нижнего Новгорода. Медики пожаловались на то, что ни разу с начала пандемии не получили допвыплаты за работу с коронавирусными пациентами.
30 ноября Минфин сообщил, что перечислил 10 млрд руб. на дополнительные выплаты в этом году медикам, работающим с больными COVID-19.