Роструд проверяет сообщения о нарушениях по выплатам надбавок медикам

Ранее региональные следственные управления Следственного комитета инициировали проверку этой жалобы. В ходе пресс-конференции с главой государства волонтер зачитала обращение медиков из Колы Мурманской области, Твери и Нижнего Новгорода. Медики пожаловались на то, что ни разу с начала пандемии не получили допвыплаты за работу с коронавирусными пациентами.