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Роструд проверяет сообщения о нарушениях по выплатам надбавок медикам

Ведомости

Роструд начал проверку медучреждений в Мурманской, Нижегородской, Свердловской и Тверской областях после жалобы медиков из этих регионов президенту России Владимиру Путину на оплату труда за работу с пациентами с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Роструд начал проверки в медицинских учреждениях Мурманской, Нижегородской, Свердловской и Тверской областей, о которых шла речь в ходе пресс-конференции президента России Владимира Путина», — сказали в ведомстве.

Ранее региональные следственные управления Следственного комитета инициировали проверку этой жалобы. В ходе пресс-конференции с главой государства волонтер зачитала обращение медиков из Колы Мурманской области, Твери и Нижнего Новгорода. Медики пожаловались на то, что ни разу с начала пандемии не получили допвыплаты за работу с коронавирусными пациентами.  

30 ноября Минфин сообщил, что перечислил 10 млрд руб. на дополнительные выплаты в этом году медикам, работающим с больными COVID-19.

Ранее по теме: СК начал проверку после жалобы врачей Путину о невыплате надбавок
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных