Израиль закроет въезд для иностранцев с 23 декабря

Ранее сегодня около 15 стран, в том числе и Израиль, ограничили авиасообщение с Великобританией из-за обнаружения нового штамма коронавируса. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что один из генетических вариантов коронавируса, обнаруженных в стране, может быть на 70% более заразен. При этом он сказал об отсутствии доказательств того, что новый штамм отличается более высокой смертностью, и что вакцина может оказаться неэффективной против него.