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Израиль закроет въезд для иностранцев с 23 декабря

Ведомости

Израиль с 23 декабря закрывает въезд для иностранцев из-за пандемии, а также вводит обязательный карантин для въезжающих израильтян. Об этом говорится в заявлении премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, которое цитирует ТАСС. 

«Иностранные граждане не смогут въехать в страну, кроме исключительных случаев — такие, как дипломаты. Израильтяне, которые возвращаются домой спустя 48 часов от этого момента, будут направлены на карантин в специальные центры. Если они вернутся в ближайшие 48 часов, они смогут проходить карантин дома», — говорится в заявлении премьера.  

Ранее сегодня около 15 стран, в том числе и Израиль, ограничили авиасообщение с Великобританией из-за обнаружения нового штамма коронавируса. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что один из генетических вариантов коронавируса, обнаруженных в стране, может быть на 70% более заразен. При этом он сказал об отсутствии доказательств того, что новый штамм отличается более высокой смертностью, и что вакцина может оказаться неэффективной против него.

Ранее по теме: Свыше 15 стран ограничили сообщение с Британией из-за нового штамма COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных