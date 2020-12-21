Израиль закроет въезд для иностранцев с 23 декабря
Израиль с 23 декабря закрывает въезд для иностранцев из-за пандемии, а также вводит обязательный карантин для въезжающих израильтян. Об этом говорится в заявлении премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, которое цитирует ТАСС.
«Иностранные граждане не смогут въехать в страну, кроме исключительных случаев — такие, как дипломаты. Израильтяне, которые возвращаются домой спустя 48 часов от этого момента, будут направлены на карантин в специальные центры. Если они вернутся в ближайшие 48 часов, они смогут проходить карантин дома», — говорится в заявлении премьера.
Ранее сегодня около 15 стран, в том числе и Израиль, ограничили авиасообщение с Великобританией из-за обнаружения нового штамма коронавируса. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что один из генетических вариантов коронавируса, обнаруженных в стране, может быть на 70% более заразен. При этом он сказал об отсутствии доказательств того, что новый штамм отличается более высокой смертностью, и что вакцина может оказаться неэффективной против него.