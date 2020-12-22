Инфекционист рекомендовала не приглашать домой Деда Мороза

«Сейчас везде есть объявления, что к вам придет Дед Мороз с антителами к коронавирусной инфекции. Но тоже нужно помнить, что прежде чем он придет к вам, даже несмотря на то, что у него есть антитела, он пройдет по многим квартирам, со многими пообщается, вирус может остаться на его одежде, на его перчатках», — сказала Сметанина на пресс-конференции.