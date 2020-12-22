Инфекционист рекомендовала не приглашать домой Деда Мороза
Дед Мороз и Снегурочка могут принести коронавирус на одежде, поэтому лучше не приглашать их домой в этом году, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главного инфекциониста департамента здравоохранения Москвы Светлану Сметанину.
«Сейчас везде есть объявления, что к вам придет Дед Мороз с антителами к коронавирусной инфекции. Но тоже нужно помнить, что прежде чем он придет к вам, даже несмотря на то, что у него есть антитела, он пройдет по многим квартирам, со многими пообщается, вирус может остаться на его одежде, на его перчатках», — сказала Сметанина на пресс-конференции.
Инфекционист рекомендовала встречать Новый год с семьей и ограничить контакты с другими людьми.
Для профилактики распространения коронавируса некоторые российские регионы ввели ограничения на празднование Нового года. Например, в Москве будут запрещены новогодние гуляния, не будут работать парки и катки, кафе и рестораны по-прежнему будут закрыты ночью. Министр здравоохранения Михаил Мурашко рекомендовал жителям провести Новый год с семьей и минимизировать социальные контакты.