Путин охарактеризовал уходящий год как непростой

Президент России Владимир Путин назвал 2020 г. непростым — эпидемия коронавируса стала серьезным испытанием как для людей, так и для экономик практически всех стран мира. Об этом он сказал на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.