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Путин охарактеризовал уходящий год как непростой

Ведомости

Президент России Владимир Путин назвал 2020 г. непростым — эпидемия коронавируса стала серьезным испытанием как для людей, так и для экономик практически всех стран мира. Об этом он сказал на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

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«Мы все понимаем, что текущий год был непростым и для России, и для всего мира. Эпидемия коронавируса стала вызовом для национальных экономик, для социальной сферы практически всех государств, серьёзным испытанием для людей», — сказал Путин, слова которого передает пресс-служба Кремля.

По его словам, пандемия коронавируса не отменяет повестки развития страны: непрерывное движение вперед имеет для страны жизненно важное значение.

«Да, объективно, из-за сложной обстановки некоторые планы, которые мы намечали раньше реализовать в текущем году, были сдвинуты, что называется, «вправо» по графику. Но задачу добиться прорывных, качественных изменений во всех ключевых сферах нашей жизни никто не отменял», — отметил глава государства.

Путин напомнил, что в июле руководство страны уточнило и конкретизировало национальные цели развития до 2030 года. В них усилено внимание к таким направлениям, как опережающее развитие инфраструктуры, экологическое благополучие и цифровая трансформация.

Ранее по теме: Путин назвал 2020 год тяжелым

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных