Путин охарактеризовал уходящий год как непростой
Президент России Владимир Путин назвал 2020 г. непростым — эпидемия коронавируса стала серьезным испытанием как для людей, так и для экономик практически всех стран мира. Об этом он сказал на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«Мы все понимаем, что текущий год был непростым и для России, и для всего мира. Эпидемия коронавируса стала вызовом для национальных экономик, для социальной сферы практически всех государств, серьёзным испытанием для людей», — сказал Путин, слова которого передает пресс-служба Кремля.
По его словам, пандемия коронавируса не отменяет повестки развития страны: непрерывное движение вперед имеет для страны жизненно важное значение.
«Да, объективно, из-за сложной обстановки некоторые планы, которые мы намечали раньше реализовать в текущем году, были сдвинуты, что называется, «вправо» по графику. Но задачу добиться прорывных, качественных изменений во всех ключевых сферах нашей жизни никто не отменял», — отметил глава государства.
Путин напомнил, что в июле руководство страны уточнило и конкретизировало национальные цели развития до 2030 года. В них усилено внимание к таким направлениям, как опережающее развитие инфраструктуры, экологическое благополучие и цифровая трансформация.